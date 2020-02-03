Голова Держрезерву здав хабарника Антикорупційному бюро.

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали під час отримання хабаря начальника управління Державного агентства резерву України.

"Слідство встановило, що начальник управління Держрезерву протягом листопада 2019 року — січня 2020 року підбурював керівників підприємств, що належать до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. За це чиновник обіцяв їм збереження посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву в їхній подальшій діяльності. Усвідомлюючи, що реалізувати цей задум можна було тільки за участю глави Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до отримання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств", — повідомляє пресслужба НАБУ.

Голова Держрезерву, отримавши пропозицію неправомірної вигоди, звернувся до правоохоронців. Відтак детективи НАБУ спільно зі співробітниками Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України зафіксували кілька випадків отримання підозрюваним хабарів від керівників підприємств нібито для подальшого передання голові Держрезерву.

Під час отримання неправомірної вигоди розміром $40 тис. 31 січня чиновника затримали. 1 лютого йому повідомили про підозру за ч.4 ст.368, ч.4 ст.369 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

2 лютого Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 2,102 млн грн.

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших випадків протиправної діяльності начальника управління Держрезерву та керівників підприємств, що входять до сфери управління органу.