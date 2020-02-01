Brexit нарешті стався.

Велика Британія офіційно позбулася членства в Євроунії.

Велика Британія в суботу, першого лютого (о 00.00 за середньоєвропейським часом), офіційно перестала бути членом Європейської Унії. Це відбулося через три з половиною роки після референдуму про Brexit, на якому з незначною перевагою перемогли прихильники виходу країни з ЄУ.

За годину до офіційного виходу Об’єднаного Королівства зі складу Євроунії зі зверненням до нації виступив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, котрий в 2016 році був одним з лідерів кампанії щодо виходу Лондона з європейської спільноти.

«Для багатьох це – дивовижний момент надії, момент, який, як вони думали, ніколи не настане. Хоча є й ті, хто переживає почуття тривоги і втрати. Нарешті, існує третя група – можливо, найбільша – тих, хто вже почав турбуватися, що вся ця політична суперечка ніколи не закінчиться. Ми підкорилися волі людей, котрі 2016 року на референдумі проголосували за Brexit, повернувши собі інструменти самоврядування», – процитувала прем’єрську промову телерадіокомпанія ВВС.

Джонсон зазначив, що «попри всі свої переваги, продемонстровані за 50 років існування, останнім часом ЄУ почав розвиватися в напрямку, який більше не влаштовує цю країну». «Найголовніше, що потрібно сказати сьогодні, – це не кінець, а початок», – запевнив керівник британського уряду.

На площі біля Вестмінстерського палацу, в якому засідає британський парламент, зібралося кілька тисяч людей, щоб стежити за зворотним відліком до «години ікс». Після 12-го удару Біґ-Бена був виконаний гімн «Боже, бережи королеву». Потім присутні на площі почали вітати один одного словами: «Вийшли!», «Ми зробили це!», «Ну, ось і все».

У Брюсселі чи Страсбурзі натомість жодних символічних акцій не проводили. Лише у будівлі Європарламенту спустили британський прапор, замінивши його на прапор Євроунії.