"Слуга народу" подав до поліції на волонтерку через її протест проти російського серіалу.

Народний депутат партії "Слуга народу" Євгеній Брагар звернувся до поліції через заяви однієї з жертв недавнього скандалу в автобусі Луцьк-Львів Анастасії Манжоли (прізвисько "Конфедерат"), вважаючи, що її вимоги проти русифікації були розпалюванням ворожнечі.

Брагар повідомив, що звернувся до поліції, на своїй сторінці у Facebook, прилучивши до посту фото з-під поліцейського постерунку.

"Подав заяву щодо скоєння злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу. Заяву подано щодо висловлювань "Настьонко Конфедерат" (нікнейм Анастасії Манжоли у Facebook, – Z) про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою. Не має жодного значення, яку саме мову дискримінують. За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні. Україна – це спільний дім для всіх її громадян без огляду на мову спілкування, віросповідання чи національне походження", – прокоментував нардеп "Слуги народу".

Як писав Z, увечері в понеділок парамедик батальйону "Госпітальєри" Ярина Чорногуз та учасниця АТО Анастасія Манжола були змушені зійти з автобуса сполученням Луцьк-Київ після скандалу, спричиненого зауваженням пасажирок щодо демонстрації в салоні російського серіалу. Ярина і Анастасія поверталися додому з Луцька після похорону українського воїна Миколи Сорочука, застреленого снайпером на фронті.

"Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився. Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук", – розповідала Ярина Чорногуз.

Ярина Чорногуз і Анастасія Манжола

Шофер запропонував волонтеркам самим довідатися думку в решти пасажирів автобуса – і натовп став на бік водія. "Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню можливість вільно пересуватися неокупованими дорогами України, зустріли мовчанням з винними очима", – переповідала авторка допису.

Автобус так і не доїхав до кінцевого пункту – водій побоявся натовпу активістів, котрі зібралися на зупинці для розмови з шофером.

Компанія-перевізник повідомила про звільнення членів екіпажу, назвавши поведінку водія неприпустимою.

Невдовзі після інциденту Євгеній Брагар заявив про намір захистити водіїв. Натомість провину за інцидент поклав на “двох дівчат націоналістичних поглядів”.

На його думку, “ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості”.

Брагар затявся не дозволити "будь-яких утисків у бік водія зі сторони громадськості", а також анонсував звернення до Нацполіції через дії волонтерок, оскільки, на його думку, заклики, які вони озвучували під час розмови з водієм, “є неприйнятними, дискримінуючими”.

Свого часу Євгеній Брагар виступав і проти закону про державну мову. Нардеп назвав закон "жахливим" і "неприйнятним", а сам мало не обмовився, що державною мовою в Україні є російська. "Він є багато в чому дискримінаційний. Він направлений на дискримінацію однієї із державн... однієї з мов", – сказав Брагар у своєму інтерв'ю.

Євгеній Брагар заявив, що українське кіно є неокупним (поставивши у приклад кіно "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським), а україномовній продукції бракує якості для того, щоб заповнити всі передбачені законом квоти.