На Львівщині закрито на карантин 73 заклади освіти.

73 заклади освіти у Львівській області на сьогодні перебувають на карантині у зв’язку з захворюваністю на грип. Більшість з них – у Золочівському районі, де продовжили «канікули» в усіх школах. Про це сьогодні, 31 січня, у межах брифінгу щодо ситуації із захворюваністю на грип і коронавірус розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько.

За його словами, в загальному на території усієї Львівської області не перевищений епідеміологічний поріг захворюваності на грип. Проте на деяких територіях органи місцевого самоврядування вирішили запровадити карантинні заходи, щоб запобігти розвитку захворюваності.

Щодо коронавірусу, то жодного підтвердженого випадку захворюваності немає. У двох осіб, які повернулися з Китаю, виявили легкі катаральні явища, тобто ознаки ГРЗ.

«Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій. Були госпіталізовані бригадами екстреної медичної допомоги до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні», – розповів т.в.о. директора департаменту.

За його словами, експрес-тести на грип, які провели ушпиталеним, є негативними. Втім у них ще відібрали інші проби й аналізи та надіслали до Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Андрій Васько запевнив, що в разі необхідності у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні є змога забезпечити боксові палати з ізоляцією осіб чи пацієнтів із підозрою на коронавірус та інші небезпечні інфекційні захворювання.

Усі аналізи проводять спільно інфекційна клінічна лікарня та лабораторний центр МОЗ у Львівській області, за потреби їх скеровують до Центру громадського здоров’я МОЗ України, звідки відправляють за кордон.

Щодо інших областей Галичини, то на Тернопільщині на карантин закрили 28 шкіл. Зокрема, оскільки в окремих освітніх закладах громади фіксують перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип серед школярів, у Борщові два заклади закрили на карантин із 28 січня, ще два – із 30 січня, – повідомляє сайт 0352.ua.

Сьогодні на карантин пішли всі школи в Бережанському районі: 19 закладів. Також на. У Бережанах на карантин закрили одну школу, в інших трьох – по одному класу.

За словами обласного епідеміолога Марії Павельєвої, зараз в області понад 2800 школярів хворих на грип і ГРВІ. Загалом у школах Тернопільщини навчається 110 тисяч дітей. Всіх людей, хворих на грип і ГРВІ в області – 7368, каже Марія Павельєва.

На Івано-Франківщині пік захворювання очікують через три тижні. Сьогодні ж призупинено навчання у школах Калуша й у двох селах Калуського району.

Загалом, за даними Івано-франківського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом минулого тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 4458 осіб, ріст інтенсивного показника захворюваності був нижчим за середній багаторічний. Вищу від середньообласного показника захворюваність на ГРВІ реєстрували в містах Івано-Франківськ і Яремче, Калуському, Тисменицькому, Галицькому і Коломийському районах.