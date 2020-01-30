Коронавірус поширився уже у всіх регіонах материкового Китаю.

Кількість офіційно зафіксованих смертей від нього сягнула 170.

 

 

У Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусом 2019 nCoV. Таким чином, загальне число загиблих від вірусу досягло 170 осіб. Такі дані оприлюднила в ніч на четвер, 30 січня, Національна комісія охорони здоров'я КНР – повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Окрім того, за минулу добу в Китаї виявлено 1662 нових випадки захворювання на цю форму пневмонії. Загалом в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус існує ще щодо 12167 громадян. Китайська влада також підтвердила перший випадок захворювання в Тибеті, який досі залишався єдиним регіоном КНР, де вірус не був поширений.

 

 

За межами Китаю за 29 січня зафіксовано 104 випадків захворювання. Крім Китаю, інфікованість коронавірусом зафіксовано у 20 країнах: Таїланд (14), Гонконг (11), Сінгапур (10), Тайвань (8), Макао (7), Малайзія (7), Японія (7), Австралія (7), США (5), Німеччина (4), ОАЕ (4), Корея (4), Франція (4) Канада (3), В'єтнам (2), Камбоджа (1), Непал (1), Фінляндія (1), Кот-д'Івуар (1), Шрі-Ланка (1).

 

Тим часом голова Національної групи експертів, створеної для контролю та запобігання поширенню пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, Чжун Наньшань запевнив, що спалах нового коронавірусу може досягти свого піку протягом найближчих 7-10 днів, а потім піти на спад.

 

Нагадаємо, що перші випадки зараження новим коронавірусом були пов'язані з оптовим ринком морепродуктів в місті Вухані в китайській провінції Хубей. До його закриття першого січня на цьому ринку продавали не тільки морських ссавців, а й кажанів, курей, кроликів та змій. На думку китайських вірусологів, один з цих видів міг стати джерелом зараження.

 

30.01.2020

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