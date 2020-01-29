За оцінками в Китаї з кінцем наступного тижня епідемія WARS піде на спад.

"Спалах нового коронавірусу може досягти свого піку протягом найближчих 7-10 днів," — сказав в інтерв'ю агентству Сіньхуа повідомив головою Національної групи експертів, створеної для контролю та запобігання поширенню пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу Чжун Наньшань.

Він вказав, що існує два способи боротьби з епідемією: раннє її виявлення і рання ізоляція хворих: "Це найпростіші і найефективніші методи". За його прогнозами, масове повернення людей додому після новорічних канікул не призведе до масового поширення епідемії, проте заходи з перевірки людей на наявність вірусу будуть продовжуватися. Типовим симптомом зараження новим коронавірусом як і раніше є підвищена температура тіла; періоду від 10 до 14 днів цілком вистачає для ізоляції хворих.

Станом на нинішній ранок в Китаї було зафіксовано 6051 захворювань на вуханьську пневмонію (з них 56% в провінції Хубей) та 132 смертей внаслідок цього (з них 95% в провінції Хубей). Поза Китаєм зафіксовано 89 захворювань без смертельних наслідків. Національний комітет охорони здоров’я КНР оцінює, що за тиждень кількість захворювань зросте до 45 тисяч, прогнозуючи, що темпи зростання за добу становитимуть 133% (до вчорашнього дня темпи були на рівні 150% добово)

У вівторок, 28 січня число зареєстрованих нових випадків захворювання зменшилось в порівнянні з понеділком, що можна пояснити фіксацією в понеділок захворювань за неділю (таке ж явище спостерігалося і минулого тижня). Однак, незважаючи зростання кількості захворювань число смертельних випадків вже третій день практично не зростає (25–26 смертей за добу): якщо протягом цілого минулого тижня помирав кожен десятий з числа нових хворих з триденним лагом, то тепер в понеділок це був кожен 18-й, а у вівторок — кожен 27-й.

Тим часом нову форму атипової пневмонії (її вже називають WARS — Wuhan Acute Respiratory Syndrome, за аналогією із SARS – Severe acute respiratory syndrome) підтвердили у більшої кількості людей, ніж атипову пневмонію SARS в 2002-2003 роках. Тоді за дев'ять місяців хворобу в Китаї діагностували у 5327 осіб, померло 349 осіб (кожен 15-й), в Гонконзі – відповідно 1755 і 299 (кожен 6-й), в інших країнах — 1014 і 126 (кожен 8-й).