Чиновниця, що припиняла покази фільмів "Петлюра" і "Червоний", очолила Держкіно.

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук – заступницю голови Запорізької ОДА, ексдиректорку кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

“Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук”, – поінформував Бородянський на своєму Тelegram-каналі.

Кудерчук має небагато спільного з кінематографом (ну точно менше, аніж продюсерка Одеського кінофестивалю Юлія Сінькевич, перемогу котрої відмовилася визнавати конкурсна комісія на попередньому конкурсі!): вона займала у Запорізькій ОДА посаду заступника голови з аграрних питань.

"Кінокар'єра" Кудерчук пов'язана лише з міським кіноконцертним залом ім. Довженка у Запоріжжі, в котрому вона працювала впродовж двох років – спершу на посаді заступниці директора, а потім – і директора.

У ході конкурсу кандидатка на посаду голови Держкіно також хвалилася тим, що організувала в Запоріжжі кінофестиваль ZIFF.

Марина Кудерчук під час перебування в дирекції кінотеатру мала стосунок до припинення показів двох художніх стрічок, котрі розповідали про українські визвольні змагання.

Зокрема, у серпні 2017 року в кінотеатрі ім. Довженка був скандал: адміністрація відмовилася демонструвати на День Незалежності фільм "Червоний", котрий розповідає про упівця Данила Червоного, ув'язненого в сталінських таборах (втім, як свідчить новина зі сайту кіноконцертного залу, на День Незалежності фільм таки показали – однак офіційна презентація відбулася в іншому кінотеатрі).

У вересні 2017 року кінотеатр ім. Довженка зняв із показу фільм "Щоденник Симона Петлюри" після того, як зловмисники облили афіші червоною фарбою і залишили листівки, в котрих звинуватили Петлюру в антисемітизмі.

Сама Марина Кудерчук розповідала в коментарі виданню 061.ua, що адміністрація прагне "уникнути якихось ситуацій в залі". "Сьогодні мав бути перший показ, раніше квитки не було продано – тому, аби уникнути псуття екрана та обладнання, ми зараз хочемо зняти з показу", – казала Кудерчук.

Марина Кудерчук – палка прихильниця Володимира Зеленського. На її сторінці у соцмережах є низка дописів з підтримкою переможця минулорічних виборів.

На своєму аккаунті Кудерчук виклала фотографії із Володимиром Зеленським і командою "Кварталу 95", зазнимковані якраз у приміщенні кінотеатру ім. Довженка.

Також Марина Кудерчук має стосунок до бізнесової орбіти Ігоря Коломойського та групи "Приват". Згідно з даними із реєстрів, ТОВ "КІНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА" – орендатор муніципального кінотеатру – має за бенефіціара кіпрську компанію "АГАРТЕК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", записану на Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, уряд 2 грудня 2019 р. оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Держкіно.

Згідно з офіційними результатами першого конкурсу, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, котра залишалась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно на етапі співбесіди, не пройшла 21 листопада розмову в належний спосіб із конкурсною комісією.

Пані Сінькевич відмовилася брати участь у конкурсі вдруге, вважаючи його спрофанованим.

Співбесіда з Мариною Кудерчук тривала менше як сім хвилин. Комісія питала в неї про її стосунок до кіно, досвід державної служби (на держслужбі – три місяці) і творчі плани на майбутнє.