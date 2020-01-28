Трамп репрезентував план з врегулювання близькосхідного конфлікту.

Він, зокрема, передбачає створення палестинської держави.

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 28 січня, репрезентував близькосхідний мирний план, розроблений його адміністрацією з метою врегулювати конфлікт між Ізраїлем і палестинцями. Він, зокрема, запропонував створити повноцінну палестинську державу зі столицею в Східному Єрусалимі в рамках концепції двох держав на Близькому Сході. Про це повідомило радіо Voice of America.

Відповідна заява американського лідера пролунала після його зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, котрий, за словами Трампа, підтримав його план. Глава Білого дому запевнив, що план надає палестинцям історичну можливість створити незалежну державу. Президент вказав на скрутне становище палестинців і, разом з тим, на їхній великий потенціал.

«Мій план передбачає вигоду для обох сторін, реалістичне рішення на основі створення двох держав, яке усуває ризик з боку палестинської державності для безпеки Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль зробив велетенський крок до миру. Вчора прем'єр-міністр Нетаньягу поінформував мене, що він хоче підтримати це бачення як основу для прямих перемовин з палестинцями. Це історичний прорив», – сказав Трамп.

Трамп обіцяє 50 мільярдів доларів інвестицій в нову палестинську державу. За словами президента США, це допоможе створити щонайменше мільйон нових робочих місць. Палестинці ж натомість повинні відмовитися від насильства і припинити фінансову підтримку сімей бойовиків, котрі здійснювали напади на ізраїльтян.