Трамп репрезентував план з врегулювання близькосхідного конфлікту.

Він, зокрема, передбачає створення палестинської держави.

 

 

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 28 січня, репрезентував близькосхідний мирний план, розроблений його адміністрацією з метою врегулювати конфлікт між Ізраїлем і палестинцями. Він, зокрема, запропонував створити повноцінну палестинську державу зі столицею в Східному Єрусалимі в рамках концепції двох держав на Близькому Сході.  Про це повідомило радіо Voice of America

 

Відповідна заява американського лідера пролунала після його зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, котрий, за словами Трампа, підтримав його план. Глава Білого дому запевнив, що план надає палестинцям історичну можливість створити незалежну державу. Президент вказав на скрутне становище палестинців і, разом з тим, на їхній великий потенціал.

 

«Мій план передбачає вигоду для обох сторін, реалістичне рішення на основі створення двох держав, яке усуває ризик з боку палестинської державності для безпеки Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль зробив велетенський крок до миру. Вчора прем'єр-міністр Нетаньягу поінформував мене, що він хоче підтримати це бачення як основу для прямих перемовин з палестинцями. Це історичний прорив», – сказав Трамп.

 

Трамп обіцяє 50 мільярдів доларів інвестицій в нову палестинську державу. За словами президента США, це допоможе створити щонайменше мільйон нових робочих місць. Палестинці ж натомість повинні відмовитися від насильства і припинити фінансову підтримку сімей бойовиків, котрі здійснювали напади на ізраїльтян.

28.01.2020

До теми

Мораль: як її рахувати?
Класичну моральну дилему вирішують по-різному – залежно від країни.
28.01.20 | | Наука
Львів у постдраматичному стані
Олена Поліщук
Важливим моментом постдрами є зміна концепту власне драми. Також переосмислюється роль актора як того, хто перевтілюється в Іншого. У постдрамі актори працюють у напрямку до себе. У «Паузі» на цьому побудований сюжет:
27.01.20 | | Штука
Пральна машина як домівка мікробів
У пральній машині науковці виявили мікроби та патогени.
27.01.20 | | Наука
Мистецтво створення проблем
Юрко ТИМЧУК
У рамках проведення едукаційної реформи доцільно було б ввести факультатив «Потрапляння в халепу з подальшим виборсуванням з неї». Огляд подій тижня в Україні.
27.01.20 | | Україна
Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
50: «Bridge Over Troubled Water» Simon & Garfunkel
Ілько ЛЕМКО
Ювілей найбільш купованої – бо таки однієї з кращих – рокових платівок 1970-х
26.01.20 | | Минуле
Як тебе не любити...
Юрко Покальчук
У кількох мовах існують два словесних означення – любити і кохати. В російській мові просто люблять усе. І друга, і собаку, і маму, і кохану жінку. А де ж відтінки? Насправді в житті все залежить не від кольорів, а від відтінків
24.01.20 | | Минуле
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.