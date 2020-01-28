Штаб ООС: Бойовики готуються зайняти звільнені позиції біля Петрівського.

 

Штаб Операції Об'єднаних сил констатував посилення обстрілів у районі ділянки розведення сил і засобів на Донбасі. Командування припускає, що бойовики намагаються вчинити провокацію  напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську або ж готуються вийти на демілітаризовані позиції.

 

Про це йдеться в коментарі пресцентру штабу ООС.

 

 

"Так, вчора 27 січня о 21:50 російські окупанти в черговий раз здійснили обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї в межах ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка. Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті загострити ситуацію на ділянці розведення та примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, звинувативши у подальшому наших захисників у зриві "мінських домовленостей", – вважають у штабі.

 

"Таким чином, за задумом російських окупантів, вони матимуть всі підстави повернути свої війська на вихідні позиції до розведення або зайняти нові вигідні рубежі", – додали у командуванні.

 

Напередодні українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила про те, що збройні формування Росії імітували порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 у Петрівському – обстріляли самі себе перед камерами ОБСЄ. 

 

"Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації. Все відбувалось на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, має надати безапеляційні докази факту порушення розведення сил та засобів з боку Збройних Сил України", – поінформували у СЦКК.

 

На думку представників центру, метою таких дій може бути "загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації у зазначеному районі".

 

28.01.2020

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