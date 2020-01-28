У Львові впало дві опори контактних мереж (фото).


На вулиці Науковій у Львові сьогодні впало дві опори контактних мереж. Одна опора внаслідок падіння пошкодила легковий автомобіль, інша – тролейбус. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

 

 

Як повідомив на своїй fb-сторінці депутат міськради, керівник ГО «Варта 1» Ігор Зінкевич, автомобільний рух на вулиці Науковій у напрямку вулиці Стрийської перекрили, об'їжджати доводиться тротуаром.

 

 

Фото: facebook.com/igor.zinkevych (3)

 

На місці події працюють служби ЛКП «Львівелектротранс» і поліція. Причини події з’ясовують.

 

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