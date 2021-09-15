Справу проти ексдиректора «Львівелектротрансу» передали до суду.

 

У Львові до суду скерували обвинувальний акт стосовно ексдиректора комунального підприємства «Львівелектротранс» за фактом розтрати державних коштів. Про це сьогодні, 15 вересня, повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

 

 

Ексдиректора «Львівелектротрансу» звинуватили у кримінальному правопорушенні за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України – розтрата державних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

 

«Встановлено, що у 2020 році посадовець через публічні закупівлі електроенергії для комунального транспортного підприємства, за відсутності зростання ціни товару на ринку, безпідставно укладав додаткові угоди для її придбання в інтересах конкретного підприємства за завищеними цінами», — йдеться в повідомленні.

 

За результатами аудиторського дослідження та товарознавчої експертизи, шкоду, завдану державі внаслідок такої діяльності, визначили у розмірі 969 тисяч гривень.

 

 

Зазначимо, перед судом має постати Андрій Свищо, якого звільнили з посади директора ЛКП «Львівелектротранс» 26 липня під час розслідування. За версією слідства, зловживання ним службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендерів призвело до розтрати близько мільйона гривень. Щоправда, у Львівській міськраді заявили тоді, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство насправді зекономило 5,3 мільйона гривень.

 

Нагадаємо, Андрій Свищо виконував обов’язки директора ЛКП «Львівелектротранс» із липня 2019 року, а у січні 2020-го його офіційно призначили керівником підприємства.

 

Фото city-adm.lviv.ua, varta1.com.ua, lviv.gp.gov.ua

15.09.2021

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