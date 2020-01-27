У Києві затримали бойовика "ДНР", що стріляв у поліціянта.

 

Поліція затримала в Києві бойовика організації "ДНР", командира розвідки незаконного збройного формування "Оплот", який напередодні поранив дільничного офіцера.

 

Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

 

 

"У ніч із 24 на 25 січня у Деснянському районі Києва поблизу одного із закладів відпочинку сталася стрілянина. В результаті раптово виниклого конфлікту вогнепальне поранення дістав дільничний офіцер поліції. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування "Оплот", – йдеться у повідомленні.

 

Як розповіли у департаменті, вночі на суботу в одному із закладів відпочинку перебували дільничні офіцери поліції; вони проводили час у цивільному одязі, без зброї. До них підійшов невідомий, почав провокувати конфлікт, нецензурно лаявся, а згодом запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці.

 

На відео з камери спостереження видно, як чоловік, очікуючи своїх опонентів, зарядив зброю.

 

"Конфлікт зловмисник продовжив лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл. Однак сталася осічка. Тоді нападник вистрілив у груди другому поліцейському", – зазначили у відомстві.

 

Коли дільничний схилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок, але і цього разу зброя дала збій. Зловмисник утік з місця події.

 

Особу стрільця встановили. Нападником виявився 36-річний уродженець Донецької області, раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини. Згідно з інформацією на сайті "Миротворець", чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом.

 

Чоловікові оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

 

Пораненого поліцянта прооперували; його стан задовільний.

 

27.01.2020

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