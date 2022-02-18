Бойовики оголосили підготовку до війни і почали масову евакуацію.

Ватажки контрольованого Росією екстремістського руху "ДНР" оголосили про початок масового централізованого виїзду населення до Росії.

Як повідомляє інформаційна аґенція УНІАН, у п'ятницю інформаційні ресурси бойовиків поширили звернення ватажка організації "ДНР" Дениса Пушиліна про вивезення мешканців окупацїі до Ростовської області у Росії.

Зі слів Пушиліна, "в першу чергу евакуації підлягають жінки, діти і люди похилого віку".

"Переконливе прохання: прислухатися та ухвалити правильне рішення. Тимчасовий виїзд збереже життя та здоров'я вам та вашим близьким", – згущує Пушилін.

Ватажок "ДНР" стверджує, що Президент України Володимир Зеленський найближчим часом "дасть військовикам наказ" про початок наступу на Донбас.

У п'ятницю аналогічне звернення поширив і ватажок бойовиків Луганщини Леонід Пасічник – закликав мешканців, "які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації".

Вночі на 18 лютого Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив із заявою, в котрій заявив, що Росія готується до евакуації мешканців із окупованих територій. Штаб ЗСУ має інформацію про підготовку провокації і заявив, що відповідальність за жертви та руйнації цілковито лежить на Росії.