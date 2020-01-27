Зеленський: Треба ще більше старатися закінчити війну.

 

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель двох військовків на Донбасі, а відтак зазначив, що він іще сильніше прагне завершити війну.

 

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи новини із фронту.

 

 

"Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини", – прокоментував Президент.

 

Як писав Z, у неділю на Донбасі загинуло двоє українськиї воїнів – 27-річний Антон Хоба із Сумщини (служив у 58-ій окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ імені Гетьмана Івана Виговського) та 41-річний Євген Щуренко із Одещини (28-ма омбр).

 

Раніше Президент України Володимир Зеленський висловлював сподівання, що йому вдасться досягнути сталого перемир'я після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. Зокрема, Зеленський критикував попередню владу за те, що вона не змогла організувати "нормандської зустрічі" впродовж кількох років – натомість увесь той час гинули військовики.

 

Команда Володимира Зеленського неодноразово звинувачувала попередню владу в зацікавленості у триванні війни.

 

17 липня, за пів тижня до парламентських виборів, Зеленський сказав у інтерв'ю: "Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну – ти її обов'язково зупиниш. Я впевнений, що попередня влада не хотіла цього робити. Я не знаю, чому вони цього не хотіли".

 

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