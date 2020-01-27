У неділю на Донбасі загинуло двоє військовиків: як повідомляють у пресцентрі штабу ООС, 26 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав бойову травму; також унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.

Про це йдеться у звіті штабу ООС, поширеному в понеділок вранці.

Протягом 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомив міський голова Шостки (Сумщина) Микола Нога, 26 січня у зоні ООС загинув Антон Хоба, 27-річний командир відділення 58-ої окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Гетьмана Івана Виговського.

“На фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба, 1992 року народження. Шостка втратила ще одного сина в цій страшній війні. Загинув ще один доброволець”, – написав Нога у Facebook.

У Торецькій адміністрації уточнили, що воїн загинув біля селища Північне Торецької міськради на Донеччині, неподалік окупованої Горлівки.

“Антону Хобі було 28 років… Займався там інженерним обладнанням, переживав за побратимів, допомагав та виконував завдання”, – повідомили в бригаді, висловивши співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Антон Хоба був на війні із 2014 року. Брав участь у боях за Дебальцеве та Донецький аеропорт.

Другий воїн, загиблий у неділю, – Євген Щуренко, поінформував працівник “Книги пам’яті полеглих за Україну” Святослав Смук.

“Солдат, механік-водій 28-ї омбр Євген Щуренко з міста Кілія (Одеська область) загинув учора, 26 січня, під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу Красногорівки на Донеччині”, – ідеться в дописі.

Нині, 27 січня, Євгенові Щуренку виповнилося б 42 роки.