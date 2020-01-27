СБУ виявила розкрадання товарів військового призначення на Львівщині.

СБУ блокувала розкрадання військового обладнання зі стратегічних львівських підприємств. За інформацією УСБУ у Львівській області, оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Вони організували зі спільниками викрадення запчастин і комплектуючих до бронетехніки. Потім вкрадене планували нелегально переправити через державний кордон України.

Фото: ssu.gov.ua

Контррозвідники СБУ провели 11 обшуків у Львові й області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення. Операцію проводило управління СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР у Львові під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Фото: ssu.gov.ua

Під час слідчих дій виявили й вилучили значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджено, – кажуть в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.