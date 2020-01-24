Зеленський розповів Нетаньягу про Омеляна Ковча і свого діда.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу розповів декілька історій про мешканців України, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни, зокрема про греко-католицького священика Омеляна Ковча і про свою власну сім'ю, яка постраждала внаслідок Голокосту.

"У мене є декілька важливих історій, які я хотів би вам розповісти. Три історії про Голокост, про Другу світову війну, і хотів би залишити їх вам на пам'ять", – сказав Зеленський перед початком зустрічі з Нетаньягу в п'ятницю в Єрусалимі, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

Перша історія була про кримську татарку Саїде Аріфову, яка врятувала 88 євреїв під час нацистської окупації України.

"Вони – не євреї. Вони – караїми... Такі свідчення під загрозою розстрілу вона дала есесівцям про сусідку Волю Полякову та її батька Мордехая Зенгіна. Сім'ю Мойсея Ховайла, його дружину і маленьку дитину, вона сховала в селі недалеко від Бахчисарая. Вона, завідувач дитячого садка, в окупованому нацистами Криму приховала національність своїх вихованців. Видала їх за кримських татар, давала їм татарські імена, навчила їх кримськотатарської мови та звичаїв, отримувала фальшиві документи і медичні довідки. Вона – мусульманка за віросповіданням. Вона врятувала 88 євреїв, і звали її Саїде Аріфова", – розповів Зеленський.

Другу історію Президент України розповів ізраїльському прем'єру про священика Греко-Католицької Церкви Омеляна Ковча.

"Його тюремний номер – 2399. Він, як і інші в'язні концтабору, перебував у жахливих умовах. У 14-му бараці 3-го поля жили до 700 ув'язнених. Він відмовився від дострокового звільнення. "Якщо не буду тут, хто допоможе цим людям пройти всі страждання? Вони підуть у вічність зі своїми гріхами, в глибокому смутку, який супроводжуватиме їх у пекло..." Він написав про це в листі до своїх шістьох дітей, які очікували його вдома. Він – український священик Греко-Католицької Церкви. Він рятував євреїв, видавши їм більш ніж 600 церковних метрик про хрещення. Його за це відправили до концтабору Майданек".

Зеленський наголосив, що ці історії свідчать про те, що національність, релігія, вік, стать, місце народження втрачають значення, коли "є добре серце, що рухає тобою, і тотальне зло, якому ти протистоїш".

Президент України також розповів Нетаньягу історію власної родини: "Було четверо братів. Троє з них, а також їхні батьки і сім'ї, стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, які увірвалися до України. Залишився четвертий брат. Тоді він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову, зробивши внесок у перемогу над нацизмом і людиноненависницькою ідеологією. Через два роки після війни у нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом. І сьогодні він (Володимир Зеленський мав на увазі себе, – Z) стоїть перед вами".

Нетаньягу подякував Зеленському за ці історії і зазначив, що вони дуже зворушливі тим, "як не євреї рятували євреїв", а особливо про власну родину Зеленського, "про боротьбу за життя заради майбутнього".

Біньямін Нетаньягу наголосив, що в Ізраїлі завжди будуть вдячні українцям за допомогу та підтримку єврейському народу під час трагедії Голокосту.

"Учора ми відзначали знакову подію в історії наших народів, наших солдатів і тих союзників, які віддали свої життя та стали жертвами тієї страшної трагедії. Ми вшанували пам'ять тих, хто загинув в Аушвіці, в концентраційному таборі. Багато хто з них був з Радянського Союзу. Ми безмежно та вічно будемо вдячні вам за ту підтримку, яку ви надавали єврейському народу в протистоянні цим жахливим злочинам і трагедіям", – сказав Нетаньягу.