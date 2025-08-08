Уряд Ізраїлю схвалив план захоплення міста Ґази.

На евакуацію цивільного населення з Ґази влада Ізраїлю готова надати близько двох місяців – до сьомого жовтня.

 

 

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про взяття під контроль міста Ґази. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Рішення ухвалено в п'ятницю, восьмого серпня, після нічної наради ізраїльських вищих посадових осіб, незважаючи на посилення міжнародних закликів до припинення війни.

 

«Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до встановлення контролю над містом Ґаза, одночасно надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій», – йдеться у заяві кабінету.

 

Зараз у місті мешкає близько 800 тисяч людей. Операція, про яку йдеться, ймовірно, вимагатиме їхньої масової евакуації на південь. На вихід цивільного населення з Ґази влада Ізраїлю готова надати близько двох місяців – до сьомого жовтня.

 

У заяві ізраїльського уряду також перераховані принципи необхідні для припинення війни: роззброєння ХАМАСу, звільнення заручників та повернення тіл загиблих, демілітаризація Сектору Ґаза, контроль Ізраїлю над безпекою в анклаві та створення альтернативного цивільного уряду, не пов'язаного з ХАМАСом.

 

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) неодноразово завдавала авіаударів по місту Ґазі й проводила там численні рейди. Однак це один із небагатьох районів анклаву, який не був перетворений на ізраїльську буферну зону і не зазнав евакуації. Наразі ЦАГАЛ контролює близько трьох чвертей Сектора Ґаза.

 

Напередодні прем'єр Ізраїлю заявив у телеінтерв'ю Fox News, що має намір захопити Ґазу, але не утримувати її надто довго. «Ми маємо намір, з метою гарантування нашої безпеки, усунути ХАМАС, звільнити населення Ґази та передати управління цивільній владі, тобто не ХАМАСу і не тим, хто виступає за знищення Ізраїлю. Ми хочемо мати периметр безпеки, але не хочемо керувати», – пояснив він.

08.08.2025

