Гуцули з Верховинщини колядуватимуть у Львові.



Колядницькі партиї та творчі мистецькі колективи з Верховини в неділю, 26 січня, влаштують театралізоване автентичне мистецьке свято у центрі Львова. На площі Ринок відбудеться День гуцульської культури під гаслом: «Гуцульська культура об’єднує Україну», – повідомляє пресслужба ЛМР.

Творчі народні колективи продемонструють на сцені унікальне автентичне мистецтво Верховинщини: гуцульську співанку, пісню, запальний народний танець та інші видовищні культурно-мистецькі дійства. Стартують виступи о 13:00.

«Перш за все ми веземо до Львова коляду. Наша рідна коляда передає колорит, дух давнини, глибоку автентичну культуру гуцульського краю. Також ми привеземо наших танцюристів, гуцульські пісні. Це буде цікаво, гарно, тому запрошуємо всіх львів’ян перейнятись нашою гірською культурою», – розповів Іван Шкіндюк, голова Верховинської районної ради.

«Це буде чудова неділя, бо до Львова завітають гості з Гуцульщини і покажуть свою прекрасну творчість. Гуцульщина – це дуже колоритний світ, який доповнює Україну, тому ми третій рік поспіль організовуємо таке свято для мешканців і гостей нашого міста. Минулого року були тисячі глядачів, незважаючи на погану погоду. Цьогоріч сподіваємося на погожий день і ще більшу кількість відвідувачів Дня гуцульської культури», – зазначила Оксана Стельмах, начальниця відділу менеджменту закладів культури управління культури ЛМР.

Верховинці також пропонуватимуть у Львові тури вихідного дня та запрошуватимуть у туристичні мандрівки Карпатами: на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного дня запропонують відвідати музейну Верховинщину: музеї Івана Франка, Гната Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, «Гуцульщина», музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музеї фільмів «Тіні забутих предків», «Олекса Довбуш», «Анничка», музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря» та інші.

Фото: ukrainer.net

Нагадаємо, нещодавно гуцульську традицію колядування на Верховинщині – плєси Верховинського району Івано-Франківської області – внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.