В Яремчі на День міста відбудеться Гуцульський карнавал.

У Яремчі цими вихідними, 24-25 липня, з нагоди Дня міста проведуть другий Гуцульський карнавал і відкриють «Містечко майстрів». Торік через карантинні обмеження святкування не проводили, повідомили сьогодні, 21 липня, у Яремчанській міськраді.

У суботу, 24 липня, на майдані Свободи біля місцевого Будинку культури працюватиме містечко майстрів та етноярмарок. З 10:00 розпочнуться кулінарні майстер-класи, майстер-класи з гри на дримбі та трембіті, бісероплетіння, вишивки бісером. Увечері заплановані етноконцерт та виступ гуртів «Анця», Rock-H, «Цвіт кульбаби» та KALUSH.

У неділю, 25 липня, глядачі побачать показ моделей етноодягу та театралізоване дійство – збір наречених на гуцульське весілля. Також можна буде спробувати опанувати гуцульські танці на майстер-класах.

Головною подією свята має стати хода учасників Відкритого гуцульського карнавалу. За словами організаторів, учасники карнавалу можуть йти пішою ходою, їхати верхи, на велосипедах чи квадроциклах або на платформах. Їхній розмір не обмежують, натомість просять, щоб платформи містили елементи гуцульської культури, побуту, традицій та ремесел.

Найпривабливішу платформу визначать шляхом онлайн-голосування у день свята. Переможців Гуцульського карнавалу чекає грошова винагорода. Щоправда, суму якої поки що не розголошують.

Фото ratusha.if.ua, golos.com.ua