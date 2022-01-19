На Йордан у Криворівню

Павло ПАЛАМАРЧУК

Водохреще Господнє є завершальним святом у циклі зимових святкувань православних християн. Та оскільки Галичина нині на порозі нового спалаху захворюваності на коронавірус, цьогорічний Йордан відбувся зі значними обмеженнями. Як от у Львові, де буквально в останній момент скасували традиційне загальноміське освячення води. Втім для Криворівні це свято супроводжується такими сталими звичаями, що й сьогодні місцевим стало сміливості від нього не відмовитися. Zbruc поїхав цього дня до гуцулії, аби пережити духовну радість разом із людьми й розділити отримане там суто естетичне задоволення з вами.

 

На Святе Богоявлення Господнє навіть найменші мешканці Криворівні приходять у гуцульських строях

 

 

А це найстарші місцеві колядники

 

Подвір'я храму заповнили і місцеві, і гості-туристи, які щороку приїжджають, щоб подивитися, як гуцули святкують Хрещення Господнє

 

Після Служби Божої біля храму починають колядувати, старт процесу дають трембітарі

 

Правильно гудіти в такий ріг треба, по-перше, вміти, а по-друге, потрібне дуууже добре здоров'я

 

Гуцульська коляда просто неможлива без супроводу скрипаля

 

А із такими хрестами ватаги колядників ходять колядувати на церкву по різних кутках Криворівні

 

І, звісно ж, який справжній гуцул без бартки?!

 

Після коляди біля храму ватаги колядників через Чорний Черемош прямують із колядками до річки на освячення води

 

Там напередодні вирізають великий хрест і престол із льоду. Отець Іван Рибарук, який є настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Криворівні ще з 1995 року, окроплює всіх присутніх 

 

А після освячення води під супровід трембіт і колядок у гуцулів завершується цикл Різдвяних свят. 

І щоб наступного року всі в здоров'ї дочекалися коляди...

 

19.01.2022

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