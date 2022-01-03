Дударик-Forever запрошує на концерт-вечірку «ПоКоляді».

У Львові в неділю, 30 січня, у FESTrepublic відбудеться концерт «ПоКоляді» вокальної формації «Дударик-Forever». Після виступу відбудеться запальна етновечірка, повідомили організатори.

«Ходять легенди, що Дударик на різдвяні свята заколядовує весь Львів і не тільки. Ви, напевно, не раз чули, як до когось у гості приходили колядувати Дударики і як то було гарно! Правду кажуть! Щоб закріпити святковий настрій різдвяних свят на увесь рік, щоб поколядувати ще і ще всім разом — запрошуємо вас на теплий домашній сімейний концерт-вечірку "ПоКоляді"!» — запросили хористи капели «Дударик».

Хористи запрошують долучатися до коляди та розділити спліьно магію Різдва, також просять одягати вишиванки. Після коляди у клубі відбудеться запальна етновечірка. Захід розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

Для довідки. Дударик-Forever — це багаточисельна світова спільнота однодумців і співолюбів. Достойні, красиві, успішні лікарі, професори, священники, архітектори, підприємці, адвокати і прокурори, викладачі, співаки, провізори, банкіри, дизайнери, айтішники… Дударик-Forever — велика «соціальна мережа» фантастичних людей, фахівців найвищої проби. Вони географічно розсипані цілим світом, але одне їх завжди єднатиме — любов до співу, України і неповторний «дудариківський» дух.

Фото facebook.com/dudaryk.admin