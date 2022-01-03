Дударик-Forever запрошує на концерт-вечірку «ПоКоляді».

 

У Львові в неділю, 30 січня, у FESTrepublic відбудеться концерт «ПоКоляді» вокальної формації «Дударик-Forever». Після виступу відбудеться запальна етновечірка, повідомили організатори.

 

 

«Ходять легенди, що Дударик на різдвяні свята заколядовує весь Львів і не тільки. Ви, напевно, не раз чули, як до когось у гості приходили колядувати Дударики і як то було гарно! Правду кажуть! Щоб закріпити святковий настрій різдвяних свят на увесь рік, щоб поколядувати ще і ще всім разом — запрошуємо вас на теплий домашній сімейний концерт-вечірку "ПоКоляді"!» — запросили хористи капели «Дударик».

 

 

Хористи запрошують долучатися до коляди та розділити спліьно магію Різдва, також просять одягати вишиванки. Після коляди у клубі відбудеться запальна етновечірка. Захід розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

 

 

Для довідки.

 

Дударик-Forever — це багаточисельна світова спільнота однодумців і співолюбів. Достойні, красиві, успішні лікарі, професори, священники, архітектори, підприємці, адвокати і прокурори, викладачі, співаки, провізори, банкіри, дизайнери, айтішники… Дударик-Forever — велика «соціальна мережа» фантастичних людей, фахівців найвищої проби. Вони географічно розсипані цілим світом, але одне їх завжди єднатиме — любов до співу, України і неповторний «дудариківський» дух.

 

Фото facebook.com/dudaryk.admin

03.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Una de dos
Василь МАХНО
Півострів Юкатан, як великий ґаліон, плив кудись разом з рослинністю, письменнами мая й кількома грудневими днями, які залишились нам по Різдві перед Новим роком
01.01.22 | | Дискурси
Як мозок зберігає відчуття «Я»?
Одна ділянка мозку має вирішальне значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність.
31.12.21 | | Наука
Як боротися зі створеною Кремлем кризою в Європі
Заява 24 видатних експертів та колишніх високопосадовців, які пропонують, як стримати Москву від ескалації її нинішньої агресивної війни проти України
31.12.21 | | Дискурси
Дідух, Род і Кощій
Андрій Бондаренко
Ставлячи Дідуха на почесне місце у хаті, давні українці ніби допомагали невидимому новому Колу-Сатурну подолати гиблу безодню найдовшої в році ночі і явитися в нашому світі після сонячного сонцестояння.
31.12.21 | | Штука
Носороги в Карпатах, або На згадку
Юрій Андрухович
Для мене Карпати – це слово-дім. А тут: Австрійські Карпати. Не Альпи, а саме Карпати. І вони всього за якісь 40 км від Відня.
31.12.21 | | Дискурси
Із сачком і льорнетом
Тарас Прохасько
Вакцинація перетворилася на хрещення. Сеґрегація знову отримала дуже виразне і етичне пояснення, передовсім – як свого часу катування – до дбання про спасіння душі заблуканих.
30.12.21 | | Дискурси
Осип Васьків – історія самотності
 Тарас Возняк
Історія одинокого блукальця, який все життя тулявся самотою чужим для нього світом звірячого, нестерпного ХХ сторіччя.
30.12.21 | | Минуле
Гретель тужить: Гензель загинув на фронті
Ганна Улюра
«Вітчизна» Нори Круґ залишає шрами, приховує біль, попереджає про отруту, втішає, насичує, очищує, міркує про необхідність зібрати розбиті історії до купи.
30.12.21 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.