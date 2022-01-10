На Франківщині встановили рекорд масової коляди.

У селі Підгір'я Івано-Франківської області встановили новий рекорд України з наймасовішового виконання коляди – до дійства долучилося майже 4,5 тисячі людей.

Представники Книги рекордів України у неділю, 9 січня, офіційно зафіксували цю акцію як наймасовіше виконання колядки: загалом долучилася 4 тисячі 471 людина, повідомила експертка Книги рекордів України Тетяна Розвадовська.

Співорганізаторка заходу Олена Ананєвич розповіла, що «Нову радість» обрали не випадково – цю коляду знають усі – і дорослі, і діти. Оголошення про масову коляду поширили в соцмережах, по сільрадах, зверталися до місцевих творчих колективів – і це спрацювало.

Учасниця рекорду Христина Цюпа із села Саджава Богородчанської громади зазначила, що про коляду в Підгір'ї дізналася саме з онлайн-оголошення.

«Я з радістю долучилася, тому що підтримую українські звичаї, традиції. Мені подобається колядувати, я змалку співаю, люблю сцену, навчаюся на акторку. Сумно, що молодь забуває традиції, сидить вдома в ноутбуках і не колядує. Мені дуже сподобалося, я щаслива, що так багато людей долучилися до цього, я не очікувала. Було приємно співати, чути, що усі знають цю колядку», – зазначила Христина Цюпа.

Ще один учасник рекорду, Ярослав Паранюк із села Хмелівка, розповів, що вже 20 років колядує разом з друзями у національних костюмах. Каже, такі заходи потрібні, щоб молодь пам’ятала та підтримувала традиції.

«Це треба передавати своїм дітям, внукам, правнукам так, як мені передали батьки», – сказав він.

Додамо, попередній рекорд встановили у 2017 році у Дрогобичі на Львівщині. Тоді разом заколядували 828 осіб. Також є рекорд і з наймасовішого виконання «Щедрика», у встановленні якого взяли участь 3 тисячі 500 людей.

Фото facebook.com/tetiana.rozvadovska, suspilne.media