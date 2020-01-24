В Івано-Франківську побільшало на двох «Почесних громадян».

 

Голові правління ПрАТ «Івано-Франківськцемент» Миколі Федоровичу Круцю та професору Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Івану Антоновичу Климишину присвоять звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська». Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 січня, депутати міської ради.

 

 

Микола Круць отримає звання «за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста та активну участь у громадсько-політичному житті Франківська».

 

Івана Климишина відзначили «за вагомий особистий внесок у науково-освітній розвиток міста та наукові досягнення».

 

Зазначимо, звання почесного громадянина міста Івано-Франківська є найвищою міською відзнакою. Почесний громадянин Івано-Франківська має право:

 

- безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті (крім таксі) в разі подання посвідчення встановленого зразка;

 

- на першочергове безкоштовне обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах, госпіталізацію і лікування в стаціонарах, які належать до комунальної власності територіальної громади міста;

 

- першочергового прийому посадовими особами міста, депутатами міської ради;

 

- почесної участі в міських урочистих заходах і вечорах.

 

 

Для довідки:

 

Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська» зазвичай здійснюють напередодні Дня міста (7 травня) за поданням виконавчого комітету, міського голови, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій (груп), трудових колективів підприємств, організацій (незалежно від форм власності), громадських об'єднань, партійних і профспілкових організацій, міських відділень наукових і творчих спілок, товариств, органів самоорганізації населення.

 

Це звання присвоюють особі тільки один раз. Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин міста Івано-Франківська», вручають диплом, посвідчення, стрічку й нагрудний знак. Імена почесних громадян м. Івано-Франківська заносять у пам'ятну книгу «Почесні громадяни міста Івано-Франківська». Якщо звання присвоєно особам посмертно, диплом, посвідчення, стрічку й нагрудний знак передають родині почесного громадянина або в музейну установу.

 

24.01.2020

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