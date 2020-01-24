В Івано-Франківську побільшало на двох «Почесних громадян».

Голові правління ПрАТ «Івано-Франківськцемент» Миколі Федоровичу Круцю та професору Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Івану Антоновичу Климишину присвоять звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська». Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 січня, депутати міської ради.

Микола Круць отримає звання «за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста та активну участь у громадсько-політичному житті Франківська».

Івана Климишина відзначили «за вагомий особистий внесок у науково-освітній розвиток міста та наукові досягнення».

Зазначимо, звання почесного громадянина міста Івано-Франківська є найвищою міською відзнакою. Почесний громадянин Івано-Франківська має право:

- безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті (крім таксі) в разі подання посвідчення встановленого зразка;

- на першочергове безкоштовне обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах, госпіталізацію і лікування в стаціонарах, які належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- першочергового прийому посадовими особами міста, депутатами міської ради;

- почесної участі в міських урочистих заходах і вечорах.