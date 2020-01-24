Deutsche Bahn не планує брати "Укрзалізницю", Гончарук – не планує давати.

Національний німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn не планує брати в управління українську "Укрзалізницю". Натомість Німеччина готова надавати українському державному перевізнику консультації.

Про це заявили в офісі Deutsche Bahn, повідомляє "Німецька хвиля".

"DB Engineering & Consulting – консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту – консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", – йдеться у відповіді німецької компанії на запит ВЦ. Саме про це, згідно з інформацією німецької сторони, і йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

У четвер, 23 січня на українському сніданку у Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", – зазначив Гончарук.

Згідно з інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла. Колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС, він підпише з представниками українського уряду меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні "Укрзалізниці", заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас, міністр не виключив інших форматів співпраці у майбутньому. "Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися", – сказав Криклій журналістам аґенції "Інтерфакс" у кулуарах форуму в Давосі.

Міністр уточнив, що Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема, щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень. На переконання урядовця, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал України.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у свіжому дописі у Facebook заявив, що угоду про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn планують підписати 5 лютого. Голова уряду уточнив, що інформація про можливий продаж або передачу акціонерного товариства "Укрзалізниця" є чутками. З Deutsche Bahn натомість ведуться переговори про співпрацю у операційній діяльності та наданні консультаційних послуг.

"Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Точка!", – уточнив прем'єр.

Голова уряду повідомив, що у п'ятницю, 24 січня, відбудеться нарада із транспортним комітетом Верховної Ради України і міністерствами для узгодження подальших деталей співпраці з німецьким залізничним оператором. "Більше інформації ми розповімо вже 5 лютого, під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" з Deutsche Bahn в Києві", – анонсував прем'єр.