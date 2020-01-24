Україна вперше за шість років погіршила позицію в Індексі сприйняття корупції.

Україна втратила два пункти в Індексі сприйняття корупції і з 30 балами повернулася на рівень 2017 року – 126 місце зі 180 країн. Поруч у рейтингу – Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.

Про це йдеться у підсумках дослідження за підсумками 2019 року, котрі подає Transparency International Ukraine.

Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка не змінила своїх позицій (28 балів, 137 місце). Очікувано серед сусідів лідирує Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце). Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце. Також цього року спостерігаємо зниження індексу у сусідів: Румунія понизилася на 3 бали, Угорщина – на 2, Молдова – на 1.

Лідери CPI суттєво не змінилися. Найбільш вільними від корупції чуються Нова Зеландія та Данія, які набрали по 87 балів. Загалом 8 із 10 країн у першій десятці – представниці Західної та Північної Європи.

Насподі списку опинилися країни, у яких вже тривалий час нестабільна політична ситуація, військові конфлікти та де уряди частково контролюють територію країни – Сомалі (9 балів), Південний Судан (12) і Сирія (13).

Представники Transparency International Ukraine зазначають, що погіршення позицій у рейтинґу – то заслуга не так теперішньої влади, як попередньої.

“CPI враховує дослідження за останні два роки. З початку 2017-го в Україні фактично відбувалося згортання реформ і боротьби з корупцією, – прокоментував виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик. – Влада відверто намагалася обмежити незалежність антикорупційних органів, затягувала запуск Вищого антикорупційного суду, створювала законодавчі перепони. Що говорити про політичну заангажованість тодішнього НАЗК і провальну судову реформу. Останні пару років влада проігнорувала більшість рекомендацій, а деякі з них були критично важливими”.

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. Станом на кінець року влада цілковито виконала 2 вимоги, а 4 – виконала частково. Водночас влада дотепер не посилила контролю за фінансуванням політичних партій, не змінила спосіб формування органів суддівського самоврядування та не покарала винних в організації нападів на активістів.

Варто наголосити й на тому, що часом зміна влади в державі блискавично відображається на рейтинґу. Найнижчий показник України був у 2013-му (25 балів) – останньому році керівництва державою Януковичем та його поплічниками. Після Революції гідності Україна повільно, проте все ж набирала бали вгору.

"Нова команда на чолі з президентом фактично отримали владу разом з відповідальністю у серпні 2019 року, тому результати їхньої роботи будуть відображені вже у наступному CPI. Ми закликаємо президента та парламентську більшість пам’ятати про закріплений у Конституції України розподіл влади на три гілки та принцип верховенства права. Баланс між законодавчою, виконавчою, судовою владою та повноваженнями президента має бути збережено незалежно від політичних потреб та інтересів окремих особистостей", – коментують у "Трансперенсі".

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index) – показник, який з 1995 року розраховує міжнародна організація Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань; індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.