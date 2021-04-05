Двоє львів'ян та 13 їхніх компаній потрапили під «антиконтрабандні» санкції РНБО.

 

Рада нацбезпеки і оборони України на своєму засіданні 2 квітня запровадила персональні санкції проти десяти громадян та 79 компаній, яких підозрюють у контрабанді. У «топ-10» українських контрабандистів опинилося двоє мешканців Львівщини: підприємець Володимир Дідух і екскерівник Рава-Руської митниці та колишній депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало. Про запровадження санкцій повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

 

«Після чергового засідання РНБО «чорна п’ятниця» настала для низки фізичних і юридичних осіб», – сказав глава держави.

 

За словами Зеленського, активи і рахунки цих осіб заблоковані, але він не уточнив їхні імена. Він назвав контрабанду «економічним тероризмом» і наголосив, що «це перша десятка, але точно не остання».

 

Іван Бокало. Фото www.epravda.com.ua

 

Загалом 13 компаній із Львівщини, котрі пов’язують з ексначальником Рава-Руської митниці (до кінця 2010 року) і ексдепутатом Львівської облради (2010-2015 роки) Іваном Бокалом та відомим у кримінальних колах підприємцем Володимир Дідухом, який у 2014 році заявляв у пресі, що був спонсором ВО «Свобода» (хоч у партії це заперечували, – ред.), та який пережив кілька замахів, – потрапили до списку юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції за рішенням РНБО від 2 квітня.

 

Володимир Дідух. Фото www.epravda.com.ua

 

– ТзОВ «Грумбо». Зареєстроване у Львові, вул. Городоцька, 224. За даними Опендатабот, фірма створена три місяці тому. Основним видом вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Її власником є львів’янин Андрій Юр.

 

– ТзОВ «Магнез». Зареєстроване у Львові, вул. Городоцька, 224, п’ять місяців тому. Займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею. Кінцевий бенефіціарний власник – львів’янин Владислав Олесюк.

 

– ТзОВ «Фючерайз». Зареєстроване три місяці тому у Львові, вул. Конюшинна, 10. Як основний вид вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий власник – львів’янин Ігор Огоновський.

 

– ТзОВ «Равтранс Логістик». Зареєстроване більше як п’ять років тому у м. Рава-Руська, вул. Коновальця, 27. Займається ремонтом та наданням в оренду вантажного транспорту. Засновниками фірми є жителі Жовківщини Ганна та Василь Бокало.

 

– ТзОВ «Сервісцентробуд». Зареєстроване більше як 13 років тому у Львові на вул. Кульпарківській, 93. Як основний вид діяльності вказане «загальне прибирання будинків». Серед інших видів діяльності – гуртова торгівля та надання в оренду нерухомості. Її засновницями є мешканки Жовківщини Ганна та Мар’яна Бокало.

 

– ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс». Зареєстроване 23 роки тому у місті Рава-Руська, вул. Коновальця, 27. Займається обслуговуванням, ремонтом та наданням в оренду вантажних автомобілів. Засновники – жителі Жовківщини Ганна Бокало та Віктор Гнідець.

 

– ТзОВ «Екогарант». Зареєстроване 13 років тому у Львові на вул. Кульпарківській, 93. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновник фірми – мешканець Жовківщини Михайло Сліпець.

 

– ТзОВ «Рава Тір Сервіс». Зареєстроване більше як 16 років тому у м. Рава-Руська, вул. Коновальця, 27. Здійснює технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Кінцеві бенефіціарні власники фірми – мешканці Рави-Руської Ганна та Володимир Пельц та мешканець Жовківщини Василь Бокало.

 

– ТзОВ «Імперопт Торг». Зареєстроване чотири місяці тому у Львові, вул. Під Голоском, 6, офіс 38. Як основний вид діяльності вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий власник – мешканець Хмельницької області Ігор Лавров.

 

– ТзОВ «Інтерімп». Зареєстроване чотири місяці тому у Львові, просп. В. Чорновола, 45-А, корпус 12. Основною вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцева власниця – мешканка села Липники Тетяна Кіц.

 

– ТзОВ «Воллі Вест». Зареєстроване три місяці тому у Львові, вул. Конюшинна, 2-Б. Основною вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцева власниця – львів’янка Стефанія Бокало.

 

 ТзОВ «Експром-Торг». Зареєстроване чотири місяці тому у Львові на вул. Керченській, 8. Як основний вид вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцева власниця – львів’янка Олександра Даниляк.

 

– ТзОВ «Джарум». Зареєстроване вісім місяців тому у Львові, вул. Скляна, 11-А. Здійснює діяльність у сфері неспеціалізованої гуртової торгівлі. Кінцевий бенефіціар – мешканець Хмельницького Сергій Біда.

 

Після згадуваного рішення РНБО Президент також заявив, що від посад відсторонили також десятки працівників митних органів.

 

 «Збитки через контрабанду сягнули 300 млрд грн, які недоотримує держбюджет. З них понад 100 млрд – через неефективну роботу митниці», – сказав Президент.

 

У Держмитслужбі повідомили, що загалом через можливу причетність до контрабанди та корупції відсторонили від посад понад 100 працівників по всій Україні, а найбільше у Галицькій митниці – 46.

 

Фото https://customs.gov.ua

 

«Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради національної безпеки і оборони на підставі листа управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України», – йдеться в офіційному у повідомленні Держмитслужби.

 

05.04.2021

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