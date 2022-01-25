Україна опустилася в Індексі сприйняття корупції Transparency International.

 

Україна отримала 32 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2021 рік. Наш показник знизився на один бал, і тепер Україна у CPI посідає 122 місце зі 180 країн.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на сайті Transparency International Ukraine.

 

Поруч із Україною – африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал нас випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир – вони мають по 33 бали.

 

З-поміж сусідів Україна вище лише за Росію – сусідка-агресорка також втратила 1 пункт і тепер з 29 балами посідає 136 місце. Крім цього, знизилися пункти Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі (втратила аж 6 балів і посідає 82 місце). Польща залишилася лідеркою серед наших сусідів – 56 балів і 42 місце. 

 

До незмінних лідерів дослідження – Данії та Нової Зеландії – долучилася Фінляндія — із 88 балами ці три країни очолюють Індекс сприйняття корупції 2021. У кінці списку залишаються Сомалі, Сирія та Південний Судан.

 

 

“Це зниження в межах похибки свідчить про період застою, – пояснює виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрій Боровик. – Влада затягує виконання багатьох важливих антикорупційних обіцянок. З одного боку, відновлено суттєву частину антикорупційної реформи після рішення КСУ у 2020 році та прийнято базові закони для перезапуску ВККС та ВРП. А з іншого, досі присутні негативні практики, які нівелюють досягнення – наприклад, втручання у справу Татарова, затягування з обранням керівництва САП, виведення певних публічних закупівель до річниць Конституції та Незалежності з-під дії профільного закону. Ми маємо пам’ятати, що відхилення від антикорупційного порядку денного грає на руку як внутрішнім, так і зовнішнім ворогам України”.

 

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

 

25.01.2022

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