"Яд Вашем" висловив здивування демаршем Зеленського.

Ізраїльський меморіальний центр "Яд Вашем" висловив подив демаршем Президента України Володимира Зеленського, котрий відмовився від участі у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту під приводом, що українська делеґація хоче поступитися перепустками живим жертвам переслідувань.

Про це йдеться у повідомленні центру "Яд Вашем", котре цитує ґазета The Times of Israel.

"Сьогодні Президент України оголосив про те, що вицофується, зазначивши, що передає участь жертвам Голокосту. Президенту пояснили, що ми дали згоду на присутність тим, хто вижив, котрі звернулися до нас в останні дні. Отож його рішення висловлює подив. Прикро, що він пішов на такий крок щодо заходу, котрий скликали із назвою "Пам'ятай про Голокост для боротьби з антисемітизмом", – заявив центр.

Минулого тижня медії в Ізраїлі повідомляли, що лише 30 із 800 місць на церемонії були зарезервовані для жертв Голокосту. Згодом "Яд Вашем" пояснив, що форум пам’яті – це не публічна церемонія, а радше зібрання лідерів. Зазначалося, що в Ізраїлі проживає приблизно 100 тисяч людей, котрі пережили Голокост, отож організаторам запросити навіть частину охочих було би неможливо.

На форум прибули щонайменше 47 світових лідерів чи високопоставлених дипломатів, зокрема 26 президентів, чотири королі (з Іспанії, Голландії, Бельгії та Люксембургу) та чотири прем'єр-міністри.

Демарш Президента України, очевидно, був зумовлений тим, що на форумі йому відводили роль глядача в той час, коли одним зі спікерів мав стати президент Росії Владімір Путін.

Путін під час четвергового виступу згадав про те, що у винищенні євреїв брали участь бандити-посібники гітлерівців, у тому числі в Україні, а також прирівняв русофобію до антисемітизму.

Нагадаємо, вранці у четвер Володимир Зеленський, прибувши до Єрусалима, повідомив: українська делеґація відмовитися від участі в офіційній частині.

"Нам сказали, що кілька міністрів з уряду Ізраїлю віддали свої квитки людям, які живі. Вони пережили це нещастя і зараз мешкають в Ізраїлі, багато з них – українського походження. Я сказав: якщо ми можемо, давайте віддамо наші запрошення", – зазначив голова держави.

"Головне, що ми вшановуємо пам’ять, що ми перебуваємо тут і можемо сказати теплі слова, підтримати", – додав Президент.

Нагадаємо, раніше Всесвітній форум пам’яті Голокосту вирішив бойкотувати президент Польщі Анджей Дуда. Польського президента обурило те, що організатори не передбачили його виступу, натомість вирішили дати слово президенту Росії Владіміру Путіну, котрий звинуватив Польщу в розпалюванні Другої світової війни. "Може виступити президент Росії, яка на початку Другої світової війни співпрацювала з Німеччиною і спільно напала на Польщу... А президент Польщі не може виступити, президент держави, яка втратила найбільше громадян внаслідок Голокосту? Для мене ця ситуація з точки зору певної справедливості, в тому числі й історичної, абсурдна, тому це – протест", – сказав президент Польщі.

Зеленськеий у четвер відвідав Стіну плачу в Єрусалимі, де долучився до молитви за мир в Україні.