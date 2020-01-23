Мінфін залучив 1,25 млрд євро за рекордно низькою ставкою.

 

Україна розмістила єврооблігації на 1,25 млрд євро з терміном погашення в 2030 році за рекордно низькі відсотки – 4,375% річних.

 

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

 

 

"Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих у євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard&Poor’s та B рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

 

Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 млрд євро від понад 350 інвесторів зі всього світу.

 

Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

 

"Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро", – прокоментувала міністр фінансів Оксана Маркарова.

 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що попередники залишили нинішньому уряду купу кредитів, а нині Кабмін заміщає менш вигідні кредити вигіднішими. 

 

"Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6.75% на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1,25 млрд євро під 4,375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн в день. Ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку", – прокоментував Гончарук у Facebook.

 

23.01.2020

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