Оксану Маркарову офіційно призначено амбасадоркою у США.

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

 

Про це повідомила пресова служба Президента.

 

 

Вітаючи Маркарову з призначенням, Зеленський зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

 

"Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США", – сказав він.

 

Сама Оксана Маркарова написала у Facebook, що для неї "велика честь і ще більша відповідальність" – представляти Україну в Сполучених Штатах Америки.

 

"Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом з поверненням до європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс у XXI столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених Штатів Америки", – підкреслила Маркарова.

 

Під час зустрічі з амбасадоркою Володимир Зеленський наголосив, що пані послу слід  зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також належить активно працювати із конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

 

Зеленський акцентував на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

 

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

 

Зеленський вважає, що серед основних завдань нового посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації Української держави для покращення добробуту українських громадян.

 

"Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю", – сказав Президент.

 

25.02.2021

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