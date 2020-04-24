Заступником міністра фінансів хочуть призначити Цушка, кумпля Мороза і реґіоналів.

Міністр внутрішніх справ у другому уряді Віктора Януковича, міністр економіки у першому уряді Миколи Азарова Василь Цушко подав папери на призначення заступником міністра фінансів.

Про це свідчить декларація Цушка за 2019 рік як кандидата на посаду заступника міністра.

У цьому документі Василь Петрович Цушко вказав місцем ймовірної роботи Міністерство фінансів України; посада – заступник міністра.

Донедавна Василь Цушко працював у ТОВ “Українська сировина”. Його зарплата за минулий рік – 8278 гривень.

Належить до "Соціалістичної партії Олександра Мороза", посада – заступник голови партії.

Згідно з інформацією “Економічної правди”, Цушко може зайняти посаду керівника митниці, "але рішення зараз ще не ухвалене”.

Василь Цушко – народний депутат чотирьох скликань у 1994-2006 рр., очільник органів виконавчої влади у 2005-2011 рр.

Після Помаранчевої революції в 2005 році соціаліст Цушко очолив Одеську обласну державну адміністрацію (він сам із Одеси).

Після того, як Соціалістична партія України пішла на союз із Партією регіонів у 2006 році, Цушко отримав портфель міністра внутрішніх справ і взяв на себе відповідальність за "силовий" супровід політчиних акцій Віктора Януковича, тодішнього прем'єра.

Зокрема, Цушко саботував указ Президента України Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради у квітні 2007 року і виставив посилену міліцейську охорону довкола будівлі парламенту.

Під час конфлікту за Генеральну прокуратуру України у травні 2007 року Цушко спустив на службовців Управління державної охорони (підпорядковувалась Президенту Ющенку) бійців спецзагону "Беркут" і силою провів у будівлі ГПУ Святослава Піскуна, котрого "відновили" на посаді Генпрокурора за рішенням суддівських органів, не допустивши до роботи в.о. Генпрокурора Віктора Шемчука, призначеного Ющенком.

Також Цушко відмовився передавати до відання Президента України Внутрішні війська МВС.

У грудні 2007 року Цушко заявив, що він вбачав своїм завданням не дати Віктору Ющенку залишитися при владі на другий термін (загалом, своєю поведінкою дуже нагадує Арсена Авакова, котрий бунтував проти Петра Порошенка у 2019 році, – Примітка Z).

Після фіаско Соцпартії на дострокових виборах Василь Цушко зник із великої політики. Він виплив на поверхню у 2009 році під час відвідин Віктором Януковичем Одеси і згодом приєднався до його виборчого штабу.

Всі кримінальні справи проти Василя Цушка закрили в 2010 році після перемоги на виборах Віктора Януковича.

Від березня і до грудня 2010 року Цушко працював міністром економіки в уряді Миколи Азарова.

У 2010-2014 рр. очолював Антимонопольний комітет.