Кулеба номінував Оксану Маркарову на посаду посла в США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав Президентові на розгляд кандидатуру Оксани Маркарової як нового посла України в США. Пані Маркарова очолювала Міністерство фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кулеба (праворуч) і Маркарова (ліворуч) в уряді Гончарука

"Кандидатуру нового посла на розгляд Президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду – судіть про призначення за підписаним указом Президента, а не публікаціями в пресі", – написав Кулеба.

Міністр додав, що він не має претензій до теперішнього посла Володимира Єльченка (праціює зі січня 2020 року), однак хоче дати нового дихання амбасаді, адже "принципу ротації в дипломатії ніхто не скасовував".

Дмитро Кулеба додав, що в особі Оксани Маркарової Україна вперше матиме посла, котрого вже добре знають і в американському уряді, зокрема в Держдепі США та Міністерстві фінансів, і у МВФ. "Важлива правда також в тому, що Маркарова буде першою в історії пані Посол України в США. Це безумовні плюси", – додав Кулеба.