Сполучені Штати дали згоду на призначення Маркарової послом.

Україна отримала агреман на призначення колишнього міністра фінансів України Оксани Маркарової послом у США.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Українська сторона вже отримала агреман на призначення Оксани Маркарової послом України в США, водночас остаточне рішення прийматиме Президент України", – сказав Єнін.

Заступник міністра зазначив, що США є ключовим партнером України у сфері гарантування безпеки, підтримки територіальної цілісності та незалежності України, ця країна є ключовим контрибутором із питань надання Україні військової допомоги.

"Певним чином нас стримує епідемічна ситуація, існують певні бюрократичні процедури, які мають бути належним чином завершені. Ті сигнали, які ми отримуємо, свідчать, що Україна буде одним із пріоритетів США, і це, на нашу думку, значною мірою сприятиме прискоренню початку предметних контактів з новою адміністрацією", – сказав Єнін.

Дипломат додав, що Україна з нетерпінням очікує приїзду до Києва і нового американського посла. "Впевнені, що він матиме надзвичайно високий кредит довіри у нової американської адміністрації", – додав заступник Дмитра Кулеби.