Зеленський відмовився від участі у Форумі пам’яті Голокосту в Єрусалимі.

 

Українська делеґація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, котра прибула до Єрусалима для участі у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, вирішила відмовитися від участі в офіційній частині. Делеґація вирішила віддати свої запрошення людям, які пережили цю страшну трагедію і мешкали на українських землях.

 

 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в коментарі медіям у Єрусалимі, згідно з інформацією ОП.

 

"Нам сказали, що кілька міністрів з уряду Ізраїлю віддали свої квитки людям, які живі. Вони пережили це нещастя і зараз мешкають в Ізраїлі, багато з них – українського походження. Я сказав: якщо ми можемо, давайте віддамо наші запрошення", – зазначив голова держави.

 

Зеленський сказав, що ініціативу української делеґації підтримав міністр науки, технологій та космосу Ізраїлю Офір Акуніс. "Головне, що ми вшановуємо пам’ять, що ми перебуваємо тут і можемо сказати теплі слова, підтримати", – вважає Президент.

 

Нагадаємо, Всесвітній форум пам’яті Голокосту раніше вирішив бойкотувати президент Польщі Анджей Дуда. Польського президента обурило те, що організатори не передбачили його виступу, натомість вирішили дати слово президенту Росії Владіміру Путіну, котрий звинуватив Польщу в розпалюванні Другої світової війни. "Може виступити президент Росії, яка на початку Другої світової війни співпрацювала з Німеччиною і спільно напала на Польщу... А президент Польщі не може виступити, президент держави, яка втратила найбільше громадян внаслідок Голокосту? Для мене ця ситуація з точки зору певної справедливості, в тому числі й історичної, абсурдна, тому це – протест", – сказав президент Польщі.

 

Сам Володимир Зеленський раніше заявляв, що він теж вважав би справедливим отримати слово на форумі.

 

Натомість Зеленськеий у четвер відвідав Стіну плачу в Єрусалимі, де долучився до молитви за мир в Україні.

 

Молитву прочитали головний рабин Києва й України Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович. 

 

 

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