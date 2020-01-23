В Івано-Франківську вироблятимуть панелі до побутової техніки.

Уже з наступного тижня в Івано-Франківську розпочне роботу нове підприємство. «ПАС Україна» працюватиме на території, де раніше було «Тайко Електронікс». В Івано-Франківську компанія планує виробляти електричні панелі для побутової техніки. Про це повідомляє сайт мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Сьогодні відбулося підписання договору з містом, згідно з яким земельну ділянку та розміщені на ній споруди закріплять за ТОВ «Іммопретт», кінцевим бенефіціарним власником якого є німецька компанія «Іммопретт Холдінг ГМБХ». Фірма з 1998 працює на території України, «ПАС Україна» є її дочірньою компанією.

Договір оренди земельної ділянки, де буде здійснюватися виробництво, підписали міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків і директор ТОВ «Іммопретт» Сергій Печенюк. Мова про землю та приміщення, на яких з 2006 по 2019 працювала компанія «Тайко Електронікс». 2018 року в «Тайко» було 1050 робітників, але компанія вирішила перенести виробництво в Марокко, – інформує «Курс».

Радник міського голови Богдан Білик повідомив, що нова компанія розпочинає процес виробництва на місці «Тайко Електронікс» із 27 січня. На роботу вже оформили 50 працівників. Він додав, що частина ділянки належить Микитинецькій сільраді, яка теж пішла назустріч інвестору й зі свого боку теж ухвалила необхідні рішення про оренду землі.

Колишнього керівника «Тайко Електронікс» Олександра Гьотца призначили керівником нового підприємства.

«Ми будемо всіляко сприяти, щоб це підприємство збільшувало свої потужності. Мав розмову з нашими німецькими партнерами – вони теж зацікавлені в його розвитку. Дякую всім, хто долучився до того, щоб за такий короткий термін в місто прийшов новий інвестор», – зазначив Руслан Марцінків. Він додав, що в перспективі, можливо, розглядатиметься й питання про викуп земельної ділянки.

Руслан Марцінків додав, що домовився з інвестором про два етапи роботи. На першому етапі підприємство має завантажити всі приміщення, в яких працювало «Тайко Електронікс». На другому етапі планують добудувати площі для розширення виробництва.

«Компанія має шість великих напрямів роботи. Одна з них – це електроніка до пральних машин, до мікрохвильових пічок і до багато чого іншого. Саме цей профіль розглядається в Івано-Франківську. Крім того, ми говорили з інвестором про те, що поряд є земельна ділянка, яка дозволяє побудувати другу чергу заводу», – розповів Марцінків.