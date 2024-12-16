Укрзалізниця запустила три нові потяги сполученням з європейськими столицями.

Цієї неділі, 15 грудня, почали курсувати одразу три нові потяги, що сполучають міста України з європейськими столицями: Варшава – Рава-Руська, Братислава – Чоп та Київ – Будапешт.

 

 

Пасажири потяга Варшава – Рава-Руська пересідатимуть на дизель-поїзд до Чернівців, який йтиме через Львів, Тернопіль та Заліщики.

 

"15 грудня стартував новий графік залізничного руху на 2024–2025 роки! У міжнародному русі розпочали з Варшави! О 05:26 зі станції Варшава Заходня відправився поїзд до Рава-Руської.
До української станції Рава-Руська пасажири поїздом польської залізниці PKP Intercity прибули за графіком о 13:45", – повідомили в Укрзалізниці.

 

Оскільки євроколія є лише до Рави-Руської, то тут пасажири здійснюють пересадку на дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3, який прямує до Львова та Чернівців. Цей потяг також проходить через станції Тернопіль, Чортків, Заліщики.

 

" Призначення другої пари поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів – Чернівці у новому графіку значно збільшує кількість місць у залізничному сполученні з польською столицею. Забезпечення руху на польській ділянці маршруту поїздами PKP Intercity підвищує рівень комфорту для пасажирів", – кажуть в Укрзалізниці.

 

Також із Чопа до Братислави вчора вирушив у перший рейс потяг, який з'єднає Київ, Львів і Мукачево зі Словаччиною.

 

"Спільно із залізничниками та урядовцями Словаччини відправили у перший рейс новий пересадковий маршрут, що з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад", – кажуть в Укрзалізниці. 

 

Із Києва поїзд №27/28 відправлятиметься о 19:57, а прибуватиме до станції Чоп о 07:50. Тоді у Чопі відбуватиметься пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59. Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33.

 

Зворотній маршрут із Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 розпочинатиме об 11:27, а прибуватиме до Чопа о 21:41. У Чопі пересадка на поїзд №28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.

 

"Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечується спальними вагонами Укрзалізниці, а денний сегмент на маршруті Чоп – Братислава – сидячими вагонами словацької залізниці, – пояснюють в Укрзалізниці. – Пересадка між поїздами узгоджена, а купівля двох квитків – одним кліком у мобільному застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці".

 

Третій новий поїзд, який почав роботу цієї неділі, – №9/10 сполученням Київ – Будапешт. 

 

Зазначається, що цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути Укрзалізниці та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні та поїздів у напрямку:

 

Відня (подорож триватиме менше 3 годин);

 

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха;

 

Румунії, Словенії та інших європейських країн. 

 

"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", – пообіцяли в Укрзалізниці.

 

Потяг №9/10 сполученням Київ – Будапешт відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00.

 

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

 

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2800 грн. 

16.12.2024

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