Зеленський на День Соборності назвав основний урок із Української революції.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що втримати державність Україні сто років тому завадили амбіції політиків. А запоруку успіху країни він бачить у єдності.

Про це Зеленський заявив у зверненні на День Соборності.

"Рівно 101 рік тому відбулась одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. «Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України», – це цитата з Акта Злуки, який сповіщав про возз’єднання в єдину, незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві", – зазначив Президент.

Володимир Зеленський коментує: то був шанс для побудови соборної та самостійної країни. "Та він, на жаль, був втрачений. Амбіції тогочасних політиків завадили їм досягти справжньої державної єдності – єдності не у словах, а у справах", – зазначив голова держави.

"Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні", – резюмував Президент.

Володимир Зеленський нагадав про те, що він порушував цю проблему і в своїй промові на Новий рік. Він свідомий, що його промова пробудила суперечливі дискусії. "Як показує новорічне привітання, тема єдності болить кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось. А довкола чого ми, такі різні й несхожі, можемо згуртуватися? Чи зможемо ми, не сперечаючись про минуле, рухатися у майбутнє?" – так сприймає дебати Володимир Олександрович.

Зеленський певен, що "в сучасному світі відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії". "Є ще цінності, – підкреслив він, – які прийнятні для кожного куточка України. І за якими у майбутньому українців могли б індентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності. Вихованості й толерантності. Цінності свободи та демократії. Бажання економічного добробуту та процвітання. Бажання бути заможним. Цінності поваги до закону, приватної власності та поваги одне до одного", – мріє Зеленський.

"Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними", – резюмував Президент.

У середу вранці з нагоди Дня Соборності Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук і заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук поклали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському у Києві.