Чиновника Фонду соцстраху Тернопільщини затримали на хабарі.


На отриманні 20 000 гривень неправомірної вигоди «погорів» один із посадовців управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування України в Тернопільській області. Посадовець вимагав гроші за допомогу від чоловіка, який оформляв документи на відшкодування страхових виплат у зв'язку з частковою втратою працездатності. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

 

 

Як розповів начальник управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області Василь Джиджора, оперативники з’ясували, що посадовець пообіцяв допомогти чоловікові отримати призначені йому виплати лише на взаємовигідних умовах. Потерпілий мав віддати йому половину визначеної суми – 20 тисяч гривень.

 

 

Коли гроші прийшли на картковий рахунок чоловіка, чиновник викликав його до себе, аби той оплатив обумовлену суму. А відтак посадовця спіймали «на гарячому» оперативники управління стратегічних розслідувань області спільно з слідчими ГУНП, працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

 

 

Службовця затримали. Тепер вирішують питання про оголошення йому підозри й обрання міри запобіжного заходу. Факт внесено в ЄРДР згідно зі ст.368 частина 3 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Готується клопотання про відсторонення посадовця від займаної посади – повідомили у пресслужбі прокуратури Тернопільської області.

 

21.01.2020

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