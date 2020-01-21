Головою Окружного суду знову обрали скандального Вовка.

 

Колектив Окружного адміністративного суду міста Києва обрав Павла Вовка головою суду.

 

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

 

 

"21 січня 2020 року відбулися збори суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Шляхом таємного голосування зборами суддів було обрано голову суду. 39 із 42 присутніх суддів віддали свій голос за Павла Вовка", – йдеться у повідомленні.

 

Коментуючи відновлення на посаді, Павло Вовк позбиткувався зі своїх недругів, зокрема, із правоохоронців, котрі займалися так званими "плівками Вовка".

 

"Для тих, хто цікавиться справою «про плівки», знов наголошу на її безперспективності. Зауважу, що один із тих, хто хотів попіаритись на цьому питанні визнаний винним у вчиненні правопорушення, пов'язаному із корупцією, інший — відмовився проходити атестацію у Генеральну прокуратуру, звільнений і є фігурантом провадження по втраті матеріалів справ Майдану. Ось власне і все, що потрібно сказати про цих видатних діячів сучасності", – зазначив Вовк.

 

Окрім того, він взявся насміхатися із представників експертного середовища та громадських організацій, котрі вимагали не допускати його до суддівства.

 

"Перед новими викликами, які вчергове постали перед судовою владою, радий знову бути з колективом на адміністративній посаді. Тим паче, що «доброчесні» представники суспільства, навіть після звільнення з посади очільника ОАСК, продовжували називати мене головою цієї судової установи. Тому чого тільки заради них не зробиш", – прокоментував Павло Вовк.

 

Нагадаємо, 20 серпня 2019 року голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк на засіданні Вищої ради правосуддя, котра акурат розглядалося клопотання ГПУ про відсторонення його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, заявив, що склав повноваження голови ОАСК за власним бажанням.

 

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

 

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

 

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

 

21.01.2020

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