У школах і дитсадках Чорткова – карантин.

У Чорткові на Тернопільщині тимчасово призупинено навчальний процес у школах, дитсадках і позашкільних навчальних закладах. Карантин триватиме від 22 до 27 січня включно. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 21 січня, на спільному позачерговому засіданні місцевих комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та Чортківській райдержадміністрації.

Присутні заслухали інформацію про стан захворюваності на грип та ГРВІ у Чорткові та Чортківському районі станом на 21 січня 2020 року від Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України», КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги». Відтак члени комісій вирішили тимчасово призупинити навчальний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах на зазначений період.

Як інформує Тернопільський обласний лабораторний центр, від початку епідемічного сезону в області на грип та ГРВІ перехворіла 42701 особа, тобто 4,1% населення.

Загальна захворюваність становить 404,6 випадків на 100 тисяч населення, що на 22,9% нижче за середній багаторічний рівень захворюваності. Проте на чотирьох адміністративних територіях області (у Зборівському, Лановецькому, Чортківському та Шумському районах) показник захворюваності вищий від низького рівня, а на двох адмінтериторіях (Тернопільський і Козівський райони) вищий від середнього рівня.

Упродовж 13-19 січня кількість тих, хто захворів, зросла порівняно з попереднім тижнем, в 1,8 раза (4218 випадків проти 2276). Частка дітей до 18 років серед хворих – 54,4% (2295 осіб), школярів серед них – 1199 осіб, або ж 52,2% усіх дітей, які захворіли. Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності серед дітей зріс у 1,6 раза, серед дітей шкільного віку – в 2,1 раза. Кількість госпіталізованих (а це 243 особи, з них 121 дитина) упродовж тижня зросла на 19,7%. Від початку епідсезону зареєстровано два летальні випадки внаслідок грипу, лабораторно підтверджені – грип А не субтипований.

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ зростає і на Львівщині. Як зазначають у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ, за третій тиждень 2020 року в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 7958 осіб, що на 2194 випадки більше, ніж протягом попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності – 316,9 (епідемічний поріг – 439,6). Більш ніж половина серед тих, хто захворів, – діти до 17 років (54,4% або 4328 осіб).

У Львові за цей період захворіло 2109 осіб (упродовж попереднього тижня – 1485), епідпорогу не перевищено. 45,4% тих, хто захворів, – діти до 17 років.

Госпіталізовано з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари області 155 осіб, з них 109 дітей до 17 років.

На Івано-Франківщині також фіксують зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Протягом 13-19 січня в області на ці недуги захворіло 3729 осіб, серед яких 2437 дітей до 17 років (65,4%). Інтенсивний показник захворюваності зріс на 29,2% і становить 271,3 на 100 тисяч населення (проти 209,6 за попередній тиждень). Цей показник загалом є нижчим за середній багаторічний на 57,8%.

Вищий за середньообласний показник захворюваності на ГРВІ реєстрували в Івано-Франківську (438,9 на 100 тис. населення), м. Яремче (425,5), Калуському (346,3), Тисменицькому (299,2), Галицькому (359,6), Волинському (280,4) і Коломийському (417,2) районах.

Госпіталізовано впродовж тижня 119 осіб, з них 81 дитина до 17 років.