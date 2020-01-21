Службове авто Садового продали за 220 тис. грн.

20 січня відбулися електронні торги з продажу службового автомобіля мера Львова Toyota Camry (2006). Автівку вдалося продати за 220 022 грн, – повідомили в ЛКП «Ратуша-сервіс».

Участь у торгах, які відбулися в три раунди, взяла 31 особа. Торги тривали до 17:00. Переможцем аукціону став Богдан Іваничко.

На момент подання заявок найвища запропонована вартість становила 160 000 гривень.

Виручені від продажу кошти мають намір скерувати на потреби військових, – зазначив міський голова Львова.

Львівська міська рада виставила службове авто мера Toyota Camry 2006 року (об'єм двигуна – 3456 см куб.) на повторний аукціон у системі ProZorro.Продажі 9 січня. Оскільки це був повторний аукціон, то, відповідно до законодавства, стартову ціну продажу знизили на 50% – до 100 000 грн.

Уперше цей автомобіль виставляли на продаж наприкінці грудня 2019 року. Тоді стартова ціна становила 220,5 тис. грн, проте аукціон не відбувся через відсутність учасників.