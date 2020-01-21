МЗС України вважає недостатніми виправдання Британії за "терористичний" тризуб.

 

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вимагає вилучити український тризуб із посібника з протидії екстремізму та тероризму, який уклала британська поліція.

 

Про це йдеться у коментарі Пристайка. Міністр поширий цей коментар невдовзі після появи заяви речника британського уряду щодо контртерористичного посібника.

 

"Оскільки про це шкодують, то настав час і відредагувати посібник, видаливши український тризуб [з переліку символів], який до них не належить", – написав Пристайко у twitter.

 

 

 

Посольство України у Великій Британії звертає увагу на те, що уряд Британії так і не дав відповіді на запитання, чи видалять тризуб із посібника.

 

"Усе ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде видалено тризуб, конституційний державний символ та герб України, із посібника з протидії екстремізму. Просимо додаткових роз'яснень від британської сторони", – зазначило посольство України на сторінці у Facebook.

 

Напередодні контртерористична поліція Великої Британії опублікувала навчальний посібник, у котрому в розділі про знаки та символи серед переліку екстремістських татуювань містився малий герб України із підписом "український тризуб (націоналістичний)".

 

У відповідь Міністерство закордонних справ України заявило, що "будь-яке пов’язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами".

 

"Державний герб України бере свій початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю", – зазначили в МЗС.

 

Британський уряд висловив розуміння занепокоєнням українців. Водночас офіційний Лондон так і не виступив із перепросинами.

 

"Ми усвідомлюємо й шкодуємо через образу, заподіяну появою українського Тризуба в "наочному посібнику" британської поліції. Як уже заявляли в поліції, в цьому документі чітко зазначено, що багато символів, наведених у ньому, не становить інтерес у боротьбі з тероризмом. Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема Державні Прапор, Герб і Гімн України. Ми визнаємо, що Тризуб як головний елемент Державного Герба України має конституційне, історичне та культурне значення для народу України", – йдеться у заяві, поширеній посольством Великої Британії.

 

Британська сторона також не прокоментувала вимогу вилучити тризуб із посібника.

 

21.01.2020

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