Тернополяни та хмельничани поєднають береги Збруча.



22 січня, у День Соборності України, на Тернопіллі відбудеться традиційна акція єднання – на мості, що з’єднує Гусятин Тернопільської та Чемеровецький район Хмельницької областей. Про це повідомили на сайті Густинської РДА та райради.

Фото: zz.te.ua

О 13-й годині делегації Хмельницької та Тернопільської областей зустрінуться на мості через річку Збруч на межі Гусятинського та Чемеровецького районів. Делегації обміняються короваями та з’єднають дві частини українського прапора – жовту та синю, в такий спосіб поєднавши два береги Збруча.

Також на центральному майдані Гусятина відбудеться молебень за Героїв Небесної сотні та воїнів, які загинули, захищаючи цілісність і незалежність України.

В Івано-Франківську в День Соборності України пройде Міжконфесійний канонічний молебень за мир та перемогу України у війні. Франківці зберуться до спільної молитви 22 січня о 16.00 на майдані Шептицького. Про це йшлося сьогодні на пресконференції в Івано-Франківській ОДА.

До спільної молитви залучать усіх мешканців Прикарпаття, адже 22 січня о 16-й годині в усіх храмах області битимуть у дзвони та помоляться за мир в Україні.

Перед тим, о 12.15, біля пам’ятника діячам ЗУНР на вул. Грюнвальській відбудеться святкове віче з нагоди відзначення Дня Соборності України та 101-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

У бібліотеках міста організують заходи, під час яких розкажуть про історію свята, зокрема лекції, бесіди, тематичні виставки, а в центральній міській ббібліотеці о 16.00 відбудеться тематичний концерт «Україно! Соборна державо, сонценосна колиска моя».

У Львові об 11.00 пам'ять борців за волю та незалежність України вшанують на полях почесних поховань №67, 76 і Меморіалі УГА Личаківського кладовища (вул. Мечникова, 33). На полі почесних поховань № 76 відбудеться чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, - повідомили у пресслужбі ЛОДА.

День Соборності у Львові 2015 року. Фото: dailylviv.com

О 16.00 відкриють виставку «Українське військо 1917-1921» в Музеї визвольної боротьби, а о 17.00 пройде мистецька акція з нагоди відзначення Дня Соборності України у внутрішньому дворику ЛОДА (вул. Винниченка, 18).

Упродовж дня у храмах Львівщини також молитимуться за Україну.