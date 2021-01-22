На мості над Збручем з'єднали 50-метровий український прапор.

Сьогодні, 22 січня, у День Соборності України на межі Тернопільської та Хмельницької областей провели акцію «Збруч – ріка єднання!». На мості через ріку Збруч зустрілися представники громади, духовенства та влади двох сусідніх областей та з’єднали синє та жовте полотна в єдиний 50-метровий український прапор.

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Загалом у заході взяло участь близько 300 осіб, повідомив речник Тернопільської обласної ради Володимир Бобко. Зі сторони Тернопільщини люди несли жовтий стяг, із Хмельниччини – синій, а на мості через Збруч з’єднали їх в український прапор. Символічно, що саме так відзначали це свято й у 1919 році: тоді українці зі сходу і заходу також зустрілися на мості, пройшли у центр Підволочиська та на головному майдані зачитали Акт злуки українських земель.

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Після символічного возз’єднання учасники акції спільно виконали гімн України. Під час святкування також відбувся концерт патріотичної пісні та історична реконструкція бою петлюрівців проти більшовиків.

Урочистості з нагоди Дня Соборності України відбулися й в обласних центрах Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей.

Зокрема, у Тернополі молитовно вшанували пам’ять борців за волю України. Священники УГКЦ та ПЦУ відправили панахиду на меморіалі українських січових стрільців на Микулинецькому кладовищі, а представники влади поклали квіти.

У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили виставку «Українська революція 1917–1921: регіональний вимір», яку підготували працівники Українського національного інституту пам’яті. На 15 стендах представили світлини про Перші українські національно-визвольні змагання на різних етнічних територіях, серед яких Галичина, Волинь, Поділля, Наддніпрянщина. Матеріали для експозиції брали з державних архівів та з особистих архівів істориків. Згодом виставку експонуватимуть в районних музеях Тернопільщини, повідомив директор музею Євген Філь.

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У Тернопільському обласному державному архіві відкрили документальну виставку «В єдності – сила народу». Серед експонатів: документи Української Народної Республіки, тимчасовий земельний закон, затверджений Українською Центральною Радою 18 січня 1918 року, заява Олександра Хоменка про вступ в армію УНР та його паспортна книжка. Є також списки делегатів Української Національної Ради з Тернопільщини та періодика того часу, повідомив директор архіву Федір Полянський. Цю виставку можна оглянути онлайн на сайті архіву.

Фото https://suspilne.media

«Сьогодні маємо пам’ятати ціну нашої Соборності, яку заплатили і продовжують платити українці. Маємо пам’ятати, що без єдності не буде Української держави, а без держави — не буде української нації. Не буде українця. Бо лише соборна Українська держава захистить українця. Подвиги українських героїв минулого і сьогодення є постійним нагадуванням: сила українців – в єдності!» – зазначив у вітанні міський голова Тернополя Сергій Надал.

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В Івано-Франківську представники влади, громадськості та духовенства поклали квіти до пам'ятника діячам Західноукраїнської Народної Республіки. Опісля відбувся молебень у храмі святого Лонгина сотника.

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

«Треба бути самими собою. Сильними. Не нарікати і не шукати собі кумирів та підтримки "ззовні", а просто об’єднуватися і робити свою роботу. І так само, як і сто років тому, ми, українці, маємо простягати один одному руку допомоги. Стояти один за одного горою. Боротися за те, щоб наша Українська Держава була цілою, єдиною і успішною в своїй Незалежності», – написав з нагоди свята міський голова Руслан Марцінків на своїй facebook-сторінці.

Фото https://loda.gov.ua

У Львові заходи з нагоди Дня Соборності та 102-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР відбулися на Меморіалі воїнам Української Галицької Армії, куди представники влади принесли квіти. Лампадки запалили на могилах держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта січових стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника «Пласту» Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького, а також на могилі учасника АТО Віктора Гурняка.

Фото https://loda.gov.ua

Також учасники дійства вшанували пам’ять президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та воїнів АТО на полі почесних поховань №76.

Фото https://loda.gov.ua

«Об’єднались, щоб стати незалежними. На початку ролика автор архівного відео бажає дітям жити у вільній Україні. Це побажання збулось через рік. Вірю, що ми ще візьмемось за руки з українськими Донецьком, Луганськом та Кримом. Вітаю з Днем Соборності України! В єдності наша сила!» – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий у дописі з нагоди свята на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, День Соборності в Україні почали святкувати в 1999 році. У цей день 1919 року проголосили Акт злуки Української Народної та Західноукраїнської Народної Республік. 21 січня 1990 року українці збудували один із найбільших живих ланцюгів в історії – «Українську хвилю», в акції єднання взяли участь понад мільйон людей.