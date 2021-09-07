Вийшов фільм про День Соборності: як об’єдналися дві частини України.

 

Центр досліджень визвольного руху разом із Володимиром В'ятровичем випустив третю серію історичного проєкту "10 Днів незалежності" – "День Соборності: як об’єдналися дві частини України".

 

 

Про це повідомили у ЦДВР.

 

"Фільм розповідає про один із десяти ключових днів для нашої незалежності – День Соборності, коли східні і західні українці із власної волі обрали бути разом", – анонсували у Центрі досліджень визвольного руху.

 

Український історик і політик Володимир В'ятрович, який є співавтором і ведучим документального серіалу, прокоментував: "22 січня 1919 року українці відзначали першу річницю незалежності. І готували ще одну урочистість – проголошення об‘єднання УНР та ЗУНР. Організовував дійство корифей українського театру, актор Микола Садовський. І як справжній шоу-мен з’явився на свято так, що одразу ж привернув увагу всіх. До Софійського майдану по вулиці Фундуклеївській (тепер це Богдана Хмельницького) він піднімався верхи. “Старогетьманський стрій, яскраво гаптований золотом, на голові пишна мазепинка з гордими страусовими перами, крива шабля при боці. Ну, гетьман тобі, та й годі” – захоплено писали про нього газети".

 

В'ятрович підкреслив, що "оголошена в 1919-му соборність стала одним із наріжних каменів українського визвольного руху у минулому столітті та відновлення незалежності у 1991-му".

 

Проєкт "10 Днів Незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.

 

07.09.2021

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