У Львові водій BMW в’їхав у зупинку: травмовано людину.

У Львові водій автомобіля BMW, позбавлений права керувати транспортними засобами, в'їхав у зупинку громадського транспорту, травмувавши при цьому молоду жінку. ДТП сталася 19 січня о 18:25 на вулиці Під Дубом – повідомила поліція Львівської області.

 

Фото: facebook.com/pg/MVS.LVIV

 

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля BMW, 37-річний львів'янин, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту. При цьому він наїхав на пішохода – 24-річну мешканку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, її доправили до лікарні.

 

Фото: facebook.com/pg/MVS.LVIV

 

На час скоєння ДТП на зупинці перебувало ще близько десяти осіб. На щастя, ніхто з них не постраждав.

 

Також поліцейські з’ясували, що водія автомобіля ще торік у лютому суд позбавив права керувати транспортними засобами. Відтоді правоохоронці чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення – за керування транспортними засобами без відповідних документів і позбавленим такого права.

 

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