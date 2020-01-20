Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані, привезли до України.

У терміналі В міжнародного аеропорту "Бориспіль" пройшла церемонія прощання із загиблими в катастрофі літака авіакомпанії "МАУ" в Ірані.

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

Церемонія була публічною – люди несли до місця прощання квіти. В офіційних заходах узяв участь Президент України Володимир Зеленський.

Перед цим в аеропорту відбулася закрита церемонія прощання з загиблими українцями для родичів і близьких.

Літак, який доправив на батьківщину останки загиблих, у неділю об 11 годині приземлився у "Борисполі". З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами. На летовищі при цьому були присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Потім жалобний кортеж рушив до терміналу В, де його зустріли працівники сфери цивільної авіації.

Нагадаємо, на борту літака, котрий було збито 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту, перебувало 176 осіб.

Серед загиблих – 11 українців: пасажирки Ольга Кобюк й Олена Малахова і дев'ятеро членів екіпажу – пілоти Олексій Наумкін, Володимир Гапоненко і Сергій Хоменко, бортпровідники Катерина Статнік, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Лихно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.