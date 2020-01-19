Принц Гаррі і його дружина позбудуться титулу «Їхня високість».

Також вони більше не отримуватимуть монаршої платні.

 

    

 

Принц Гаррі і його дружина герцогиня Меґан Маркл перестануть бути «високопоставленими» членами королівської родини і носити відповідний титул. Окрім того, вони не зможуть виступати як офіційні представники королеви. Про це повідомила ввечері в суботу, 18 січня, прес-служба Букінґемського палацу. Офіційно це рішення набуде чинності навесні 2020 року, сказано в документі.

 

Це означає, що з весни цього року, коли починають діяти оголошені нововведення, їх більше не можна буде називати «Їхні королівські високості». При цьому вони залишаться герцогом і герцогинею Сассекськими, а Гаррі збереже титул принца, який дістався йому при народженні.

 

«Після багатьох місяців розмов і дискусій, які відбувалися останнім часом, я рада, що разом ми знайшли конструктивний підхід до наступних кроків мого внука і його родини. Гаррі, Меґан і Арчі завжди залишатимуться гаряче любимими членами моєї сім'ї. Вся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати щасливе і спокійне нове життя», – заявила в зв'язку з цим королева Великої Британії Елізабет II, слова котрої цитує телерадіокомпанія ВВС.

 

Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меґан, а також їхній син, правнук королеви Арчі Гаррісон, більше не отримуватимуть фінансування з державних коштів як члени монаршої родини. Як говориться в повідомленні прес-служби Букінґемського палацу, вони також будуть зобов'язані повернути до державної скарбниці 2,4 млн фунтів стерлінгів, витрачених на капітальний ремонт їхнього котеджу поблизу Віндзорського замку в графстві Беркшир.

 

Про намір відмовитися від своїх королівських титулів принц Гаррі і Меґан Маркл заявили дев’ятого січня. Після одруження в 2018 році вони неодноразово нарікали на докучливу увагу преси. Принц Гаррі назвав ставлення ЗМІ до його дружині «цькуванням» і порівнював його з тим, що довелося пережити його матері, принцесі Діані, перед смертю.

19.01.2020

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