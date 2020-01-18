Перші турецькі військовики прибули до Лівії.

Це спецпризначенці та військові інструктори.

 

 

Турецькі сили спеціального призначення прибули до лівійської столиці Тріполі. Вони мають намір захищати чиновників Уряду національної згоди (УНЗ). Про це в п'ятницю, 17 січня, повідомив телеканал Al Arabiya з покликом на джерела в лівійському уряді. До Тріполі також прибули турецькі військовики, частина з них займеться навчанням лівійських колег, а частина – розвідкою.

 

Раніше про те, що турецькі військові підрозділи відправляються до Лівії, щоб підтримати УНЗ, заявляв президент країни Реджеп Таїп Ердоґан. Напередодні він зустрівся з керівником Уряду національної згоди Фаїзом Сараджем. Туреччина почала перекидати свої війська до країни 16 січня.

 

Нагадаємо, що громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, коли був повалений режим Муаммара Каддафі. Уряд національної згоди під керівництвом Фаїза Сараджа в Тріполі було створено за підтримки ООН. Екс-соратник Каддафі Халіфа Хафтар, якого підтримує Росія, веде наступ на Тріполі з квітня 2019 року.

 

У неділю, 19 січня, в Берліні розпочнеться Міжнародна конференція щодо Лівії. Очікують, що її учасники виступлять за припинення вогню і за проведення виборів в країні.

18.01.2020

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